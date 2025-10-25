Marc Marquez, l’infortunio è gravissimo: la Ducati fatica a crederci

Notizia tremenda, una tegola per Ducati: Marc Marquez dopo questo incidente non potrà continuare a correre.

La stagione di Ducati Lenovo è stata un enorme successo. Fino a questo momento: con i titoli Piloti e Costruttori al sicuro, la squadra italiana bada ora a due grandi problemi che la affliggono: il primo sono le prestazioni non convincenti di Francesco “Pecco” Bagnaia che per ora, non sta assolutamente recuperando terreno dopo la triste stagione che ha corso e per cui si ipotizza anche un anno in un team satellite.

Ancora più preoccupante però è l’infortunio subito da Marc Marquez, pilota spagnolo che si è portato a casa il nono titolo iridato ma non incolume. Proprio un paio di gare fa, il pilota è caduto dalla sua moto rompendosi una porzione della scapola e danneggiando anche i legamenti della spalla. La paura per una recidiva dell’incidente di Jerez è stata enorme.

Il titolo è al sicuro, certo, ma a preoccupare è il fatto che un infortunio del genere possa distruggere definitivamente la carriera di un atleta che nel 2020, dopo la grave frattura dell’omero, ha rischiato di smettere totalmente di correre. Adesso, il campione in carica riceve la tegola che lo preoccupava sul serio: non potrà più correre e deve fare posto alle riserve.

Stagione finita per Marc Marquez: è troppo grave

Uno degli errori – riconosciuti anche dallo stesso pilota – che lo portò a terminare quasi in anticipo la sua carriera dopo Jerez fu proprio un rientro troppo affrettato in pista. Con il titolo al sicuro, né Marquez né tantomeno i medici che seguono il pilota della Ducati possono permettersi un’errore di questo tipo, specie in vista della difesa titolata del prossimo anno.

I medici che seguono l’atleta, attualmente in vacanza con tanto di tutore per la spalla lesionata, sostengono che la soluzione migliore per un recupero completo sia uno stop di almeno un mese: in pratica, la stagione di Marc è finita e probabilmente, il pilota non sarà in condizioni di marcia nemmeno ai test pre 2026 che dovrà lasciare ai suoi colleghi.

Un bel problema per Ducati Lenovo, certo. Ma guardiamo il lato positivo: il titolo è stato vinto, c’è spazio per altri piloti che possono fare esperienza e per Marc si prospetta un futuro migliore evitando di incappare negli errori del passato che lo hanno quasi portato a finire anzitempo la sua carriera, coronata proprio nel momento più inaspettato da un altro titolo mondiale.