Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha commentato il pareggio per 2-2 al termine della gara contro il Pisa esprimendo contentezza per il risultato finale della gara.

E’ terminato 2-2 l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Pisa. Un risultato, quello finale, che ha soddisfatto Massimiliano Allegri che al termine della gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport. I rossoneri sono andati avanti 1-0 nel primo tempo con il gol di Leao. Nella ripresa sono stati rimontati dalle reti di Cuadrado su rigore e Mbala Nzola. Nel finale il pareggio è poi stato siglato da Athekame. Il tecnico si è quindi detto soddisfatto del pareggio raggiunto. Allegri ha poi analizzato la gara e spiegato cosa si sarebbe dovuto fare per portare a casa i 3 punti.

Milan-Pisa, le parole di Max Allegri

Max Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato così a Sky Sport il pari dei rossoneri contro il Pisa nell’anticipo del Venerdì: “Siamo contenti del risultato raggiunto alla fine. Dove abbiamo sbagliato? Una volta in vantaggio dovevamo chiuderla perché loro erano in difficoltà. C’erano tanti buchi a centrocampo, non siamo stati compatti. Negli ultimi cinque minuti due cose vanno migliorate: basta fare due azioni giuste per vincere la partita e non perdere la testa. Dobbiamo crescere e capire i momenti della partita ed essere più lucidi e veloci. Non siamo stati bravi sulle marcature preventive. Bisogna continuare a lavorare. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di prendere gol, è follia pura“.

Il tecnico rossonero ha poi parlato anche ai microfoni di Dazn. Così sulla prestazione di Rafa Leao: “Rafa stasera ha fatto una bella partita, più sta nel vivo del gioco e meglio è, anche quando è entrato Nkunku hanno fatto molto bene così come quando c’era Gimenez nel primo tempo. Nella fase di non possesso eravamo un po’ lunghi, nel secondo tempo almeno eravamo compatti. Il rigore? Ha picchiato sulla mano, un tiro innocuo, però su quello dobbiamo lavorare“.

L’analisi del secondo tempo

Sul secondo tempo: “I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d’ora contro la Fiorentina e dobbiamo migliorare questo. Dopo l’1-0 dovevamo fare il 2-0 con più cattiveria, perché sembrava tutto troppo facile. Intanto ci cominciavamo ad allungare, poi una volta che fai il pareggio e hai cinque minuti che sono tanti e indipendentemente dall’occasione di Saelemaekers non puoi prendere un contropiede come quello con Pavlovic che va a salvare una palla nel corpo a corpo. In quei momenti lì devi garantire il 2-2. Poi se fai il 3-2 bene, altrimenti non puoi rischiare e invece su queste robe siamo stati meno bravi. Lo prendiamo come stimolo per migliorare“.