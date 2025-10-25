Sinner discute con l’arbitro Murphy: la reazione di Jannik spiazza tutti

Jannik Sinner ha sconfitto 6-3, 6-4 De Minaur nella semifinale dell’Atp 500 di Vienna. Durante il match il tennista azzurro ha litigato con l’arbitro del match, Murphy.

Jannik Sinner conquista l’accesso alla finale dell’Atp 500 di Vienna sconfiggendo 6-3, 6-4 De Minaur. Durante il match il tennista azzurro ha litigato con l’arbitro Murphy. Una piazzata quella dell’atleta italiano che ha spiazzato tutti visto il carattere normalmente calmo di Jannik. Un’immagine più unica che rara quella che ha ripreso Jannik discutere con il giudice di sedia. Un nervosismo che non ha impedito a Sinner di vincere poi il match accedendo così’ alla finale. Jannik ha infatti chiuso il primo set vincendolo e poi si è aggiudicato anche il secondo senza grossi problemi.

La lite tra Sinner e Murphy

Jannik Sinner ha discusso con il giudice di sedia Fergus Murphy durante il settimo gioco del primo set in semifinale a Vienna contro De Minaur. Jannik ha ricevuto un warning dall’arbitro irlandese per non aver ripreso il gioco nel tempo consentito. Nel successivo cambio campo è avvenuto lo screzio tra i due. Sinner ha spiegato come avrebbe avuto bisogno di più tempo per battere. L’arbitro ha replicato che in quell’occasione lo avrebbe dovuto richiamare per ottenere la sua attenzione. Questa spiegazione non ha convinto Jannik Sinner: “Non è come dici tu, hai sbagliato” ha detto il tennista azzurro, n.2 al mondo. Una lite che ha sorpreso tutti con Sinner che ci ha sempre abituati ad atteggiamenti diversi e a non perdere la calma durante i suoi match. Da capire se le polemiche dell’ultima settimana, dopo la mancata partecipazione alla Coppa Davis possano aver influito sull’umore del tennista azzurro.

Il commento di Sinner post match

Jannik Sinner ha parlato così dopo la vittoria in 2 set contro De Minaur: “Il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due set oggi. Mi aspettavo che lui avrebbe cambiato un paio di cose“. L’intervistatore ha quindi cercato di approfondire: “Non voglio dirle. Lui sa cosa fare, come mettermi sotto pressione. Quando non servi molto bene, devi giocare ogni palla, ogni punto, e può diventare una partita fisica“. Così poi Sinner sulle sue condizioni fisiche: “Un po’ ho speso, anche per le aspettative della gente e per quelle che ho io stesso, così come il mio team. Cerco di giocare al meglio possibile. Sono arrivato piuttosto tardi, ho cercato di affrontare ogni giorno nel modo giusto. Sono contento di essere arrivato in finale: non è facile, non lo è stato“.