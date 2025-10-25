Siparietto Allegri-Cuadrado dopo il 2-2 di San Siro: “Se c’ero io in porta te lo paravo”

Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca: il Pisa di Cuadrado sfiora l’impresa contro il Milan di Allegri. Al termine del match un siparietto particolare tra i due ex Juventus.

Trasferta agrodolce per il Pisa ieri a San Siro è andata a pochi centimetri dalla conquista del primo successo in Serie A nell’anticipo della ottava giornata contro il Milan di Allegri. Vantaggio rossonero nella prima frazione di gioco con Rafa Leao con i ritmi che si alzano nel secondo tempo: prima Juan Cuadrado su rigore poi M’Bala Nzola per l’incredibile 1-2 dei toscani con Athekame che nel recupero rovina la festa alla banda di Gilardino con il 2-2 definitivo.

Allegri-Cuadrado: l’episodio a fine Milan-Pisa

Tifosi della Juventus nostalgici con due ex Juventus protagonisti nella pancia di San Siro, in mixed zone durante le interviste: l’allenatore Massimiliano Allegri e l’esterno Juan Cuadrado, fischiato ieri allo stadio Meazza per il suo passato all’Inter. Con il solito scherno, il tecnico toscano all’esterno colombiano dopo un abbraccio caloroso ai microfoni di Sky Sport: “Oh Panita! Se c’ero io in porta te lo paravo. Perché lo sapevo che lo chiudevi il rigore. Ho detto ‘se si butta e lo chiude, lo para’. Lo sapevo, ho capito che lo chiudevi bene”.

Cuadrado esalta Allegri: due vincenti alla Juve

L’ex Inter e Atalanta ha ricordato i bei momenti vissuti insieme all’attuale tecnico del Diavolo in bianconero: “Il mister oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona. Aveva tanta fiducia in me, mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona, lo ringrazio tanto. I ricordi con lui sono bellissimi”.

3 – Il #Pisa è rimasto imbattuto contro il #Milan solo per la terza volta nella sua storia in #SerieA (10P), dopo i pareggi nel gennaio 1989 (0-0 al Meazza) e nel dicembre 1983 (0-0 all’Arena Garibaldi). Equilibrio.#MilanPisa — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 24, 2025

Un punto che sta molto stretto soprattutto ai toscani e che rallenta la corsa della formazione capolista: la rete di Athekame nel finale ha permesso al club di Via Aldo Rossi di evitare il secondo ko a San Siro con una neopromossa. Le tante assenze e le numerose energie spese contro la Fiorentina hanno anche influito nel punteggio finale, con i rossoneri chiamati al pronto riscatto con l’Atalanta.