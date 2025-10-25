SI HD

Vardy, il primo gol in Serie A è storia: esultanza virale in rete

Cremonese-Atalanta resterà nella storia come la gara che ha visto segnare a Jamie Vardy la sua prima rete in Serie A.  L’attaccante inglese ha esultato con una capriola. Nel finale Brescianini ha poi segnato l’1-1. 

Quella del 25/10/2025 resterà una serata storica allo Zini di Cremona. Non per il pareggio tra Cremonese e Atalanta ma per la rete di Jamie Vardy, la prima in Serie A dell’attaccante del “miracolo” Leicester. Una rete arrivata al minuto 78′ che ha stappato il match contro l’Atalanta. Jamie Vardy ha poi esultato con una capriola. Un’esultanza che ha sorpreso tutti e che ha fatto impazzire lo Zini e che è andata immediatamente virale sui social. Nel finale il pari della Dea con Brescianini. Il centrocampista cresciuto nel Milan ha pareggiato il match al 84′. Regalando almeno un punto a Juric.

L'esultanza di Jamie Vardy
Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, esulta con una capriola dopo il gol contro l’Atalanta

 

Esultanza social per Jamie Vardy dopo il gol all’Atalanta

Un gol da record e un’esultanza virale per Jamie Vardy che al 78′ della gara tra Cremonese e Atalanta ha sbloccato il match. Una rete con la quale l’attaccante diventa il più anziano marcatore della storia della Cremo. 38 anni e 287 giorni. Vardy è diventato anche il primo inglese a segnare in Serie A con la Cremonese. Un storia bellissima quella di Vardy, diventato celebre per la grande cavalcata con il Leicester di Ranieri di cui poi è diventato capitano e che ha lasciato solo nella scorsa estate. Un’avventura che non era iniziata al meglio con la Cremonese, visti alcuni problemi fisici ma che ora lo vede protagonista. La Cremonese è attualmente decima in campionato con 11 punti. 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, quella contro l’Inter. Un inizio gagliardo di stagione per Nicola e i suoi.

Ecco l’esultanza:

Cremonese-Atalanta 1-1

Termina 1-1 la sfida dello Zini tra Cremonese e Atalanta. Gara gestita principalmente dalla Dea. A sbloccarla è però la Cremonese al 78′ con Vardy. Tentativo di Zerbin e risposta miracolosa di Carnesecchi sulla quale arriva Vardy che segna la rete del 1-0. Pari dell’Atalanta che arriva al 84′. Baschirotto respinge un cross di Bellanova sul quale si avventa Brescianini che trafigge Silvestri per l’1-1. Termina così il match. Buon punto per la Cremonese al 5^ pareggio stagionale. Sesto pareggio invece per la Dea che resta imbattuta in questo campionato. L’Atalanta sale ora a 12 punti agganciando Udinese e Juventus in classifica.

