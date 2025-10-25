Vardy, il primo gol in Serie A è storia: esultanza virale in rete

Cremonese-Atalanta resterà nella storia come la gara che ha visto segnare a Jamie Vardy la sua prima rete in Serie A. L’attaccante inglese ha esultato con una capriola. Nel finale Brescianini ha poi segnato l’1-1.

Quella del 25/10/2025 resterà una serata storica allo Zini di Cremona. Non per il pareggio tra Cremonese e Atalanta ma per la rete di Jamie Vardy, la prima in Serie A dell’attaccante del “miracolo” Leicester. Una rete arrivata al minuto 78′ che ha stappato il match contro l’Atalanta. Jamie Vardy ha poi esultato con una capriola. Un’esultanza che ha sorpreso tutti e che ha fatto impazzire lo Zini e che è andata immediatamente virale sui social. Nel finale il pari della Dea con Brescianini. Il centrocampista cresciuto nel Milan ha pareggiato il match al 84′. Regalando almeno un punto a Juric.

Esultanza social per Jamie Vardy dopo il gol all’Atalanta

Un gol da record e un’esultanza virale per Jamie Vardy che al 78′ della gara tra Cremonese e Atalanta ha sbloccato il match. Una rete con la quale l’attaccante diventa il più anziano marcatore della storia della Cremo. 38 anni e 287 giorni. Vardy è diventato anche il primo inglese a segnare in Serie A con la Cremonese. Un storia bellissima quella di Vardy, diventato celebre per la grande cavalcata con il Leicester di Ranieri di cui poi è diventato capitano e che ha lasciato solo nella scorsa estate. Un’avventura che non era iniziata al meglio con la Cremonese, visti alcuni problemi fisici ma che ora lo vede protagonista. La Cremonese è attualmente decima in campionato con 11 punti. 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, quella contro l’Inter. Un inizio gagliardo di stagione per Nicola e i suoi.

Ecco l’esultanza:

JAMIE VARDY! Eccolo il primo gol italiano con la Cremonese! #CremoneseAtalanta 1-0 pic.twitter.com/TCux56S15a — Lega Serie A (@SerieA) October 25, 2025

Cremonese-Atalanta 1-1

Termina 1-1 la sfida dello Zini tra Cremonese e Atalanta. Gara gestita principalmente dalla Dea. A sbloccarla è però la Cremonese al 78′ con Vardy. Tentativo di Zerbin e risposta miracolosa di Carnesecchi sulla quale arriva Vardy che segna la rete del 1-0. Pari dell’Atalanta che arriva al 84′. Baschirotto respinge un cross di Bellanova sul quale si avventa Brescianini che trafigge Silvestri per l’1-1. Termina così il match. Buon punto per la Cremonese al 5^ pareggio stagionale. Sesto pareggio invece per la Dea che resta imbattuta in questo campionato. L’Atalanta sale ora a 12 punti agganciando Udinese e Juventus in classifica.