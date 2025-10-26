Atalanta, tensione Juric-Carnesecchi: “Pensi a parlare meno”

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta e Marco Carnesecchi, portiere della Dea hanno avuto un diverbio a distanza al termine del match pareggiato 1-1 contro la Cremonese.

“Dobbiamo darci una svegliata“. Attacca Marco Carnesecchi. “Deve concentrarsi sul suo lavoro, parare, crescere. Parlare meno e lavorare di più“. Risponde Ivan Juric. Un diverbio a distanza tra il portiere e il tecnico dell’Atalanta nel post gara tra la Dea e la Cremonese, pareggiata 1-1. Carnesecchi prima e Juric poi hanno parlato ai microfoni delle televisioni esprimendo il loro pensiero. L’allenatore non ha gradito la dichiarazione del portiere che avvertiva tutta la squadra, se stesso compreso, di darsi una svegliata. Visto il momento particolarmente non positivo della Dea che fatica a vincere. Solo due successi in campionato.

Le dichiarazioni di Carnesecchi

Marco Carnesecchi ha parlato così nel post partita di Cremonese-Atalanta 1-1: “Finché hai questi ritmi non vai avanti, o ci diamo una svegliata o restiamo indietro. Bisogna svegliarsi, andare più forte, non si può prendere gol alla prima occasione. Dobbiamo metterci da squadra e parlarne. Con il Milan dobbiamo fare una grande squadra, dobbiamo vedere se siamo pronti o no. Chi è stanco deve alzare il braccio e dire ‘sono stanco, voglio riposare’. Quando si va in campo si deve dare l’anima. Io sono il primo che si deve dare una svegliata e mi devo analizzare. Con il Milan servirà un’altra gara o sarà molto complicato“.

La risposta di Ivan Juric

Ivan Juric ha risposto così al suo portiere: “Guarda, con Tony e Luca Percassi ci parliamo ogni giorno, analizziamo tutto. Marco è un bravissimo ragazzo, sta facendo benissimo, ma in questo caso ha sbagliato: deve concentrarsi sul suo lavoro, parare, crescere. Parlare meno e lavorare di più. Non è questione di impegno, perché questi ragazzi stanno lavorando durissimo, giocano ogni tre giorni e danno tutto. Semplicemente, in questo momento non riusciamo a trasformare quanto creiamo. È un discorso tecnico, non mentale. È chiaro che quando crei tanto e non vinci da un po’, dà fastidio, ma bisogna restare lucidi“.

Sui suoi attaccanti Juric ha poi parlato così: “Problema di fiducia o condizione? Un po’ di entrambe le cose. Penso a Lookman, che ha vissuto un’estate particolare e non è ancora al top. Scamacca rientra piano piano, ma non è ancora nella sua forma migliore. Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli e non le abbiamo sfruttate. Ci lavoriamo ogni giorno, ma non è facile: in certe partite la palla non entra e serve solo continuare a insistere“