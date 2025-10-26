Bagnaia smaschera Marquez e la Ducati: ormai non ci sono più dubbi

Ancora importanti dichiarazioni. Pecco parla della situazione tra lui e Marc Marquez nel team Ducati, nessuno si sarebbe aspettato queste parole.

Dopo una qualificazione non esaltante in Malasya, nel famoso circuito di Sepang che 10 anni dopo non vedrà partecipare né Valentino Rossi, ritiratosi, né Marc Marquez escludendo quindi i 2 grandi protagonisti del “calcio di Sepang”, Francesco Bagnaia ha ritrovato di nuovo il guizzo giusto. Il pilota italiano è riuscito a portarsi a casa la Gara Sprint.

Dietro il pilota italiano Alex Marquez e Pedro Acosta, protagonista ancora una volta di un buon ritmo in pista. Questo avvenimento riaccende la luce in fondo al tunnel per il pilota di Ducati Lenovo che quest’anno ha vissuto quello che finora pare a mani basse il suo momento meno confortante in carriera. L’atleta italiano aveva ritrovato la vittoria in Giappone, andando poi male sia in Indonesia che nella tappa australiana.

Se ci fate caso, al di là di quelle due brutte prestazioni, Pecco è riuscito a vincere solo quando in campo non c’è stato anche il suo ingombrante compagno di squadra Marquez, già titolato e quindi non interessato a fare altri punti e ora fuori per un infortunio alla spalla. C’è forse una qualche relazione tra questi due fattori?

Bagnaia si sfoga: “Ecco i miei problemi”

Ai microfoni di Sky dopo la vittoria nello Sprint Bagnaia ha comunque espresso pareri negativi riguardo le sue sensazioni a bordo della GP-25, ancora non adatta al suo stile di guida: “Non sto riuscendo a sfruttare la staccata di quelle curve. In generale i movimenti sono qualcosa che ci portiamo dietro da inizio anno, a volte ci sono di più, a volte meno” la sua dettagliata analisi.

Inevitabile però la domanda su Marquez, la sua assenza ha davvero permesso al pilota di vincere? Parlando dei suoi problemi, Pecco ha escluso che c’entri qualcosa lo stop forzato del collega e compagno di corse. “Posso dire quello che voglio, ma la gente ci può credere o no. Ero in difficoltà prima quando era in pista, lo sono adesso che Marc è a casa. Onestamente i problemi sono altri”, riflette l’atleta tricolore.

L’approdo di Marquez in Ducati ha generato tante domande su questo punto. Eppure, i due piloti sono sembrati molto in sincronia fuori dalla pista, non mostrando le tensioni che Marc ha avuto con altri italiani come Rossi. Forse, la verità è davvero semplice e non ci sono teorie del complotto che tengano: il pilota non si trova con la moto di quest’anno e basta, come ha sempre rimarcato.