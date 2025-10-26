Fiorentina-Bologna, la rimonta viola non basta: esplode la contestazione

Termina 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Bologna tra episodi al limite e una gara dai due volti. Scoppia la contestazione in casa viola con la Curva Fiesole che attacca squadra e dirigenza.

Gudmundsson e Kean firmano la rimonta della Fiorentina contro il Bologna. Termina 2-2 al Franchi. Un risultato che non ha però evitato una durissima contestazione durante e dopo la gara. Nel mirino i calciatori e la società, tutti colpevoli secondo la Curva Fiesole del disastroso inizio di stagione della Fiorentina in campionato. Cori pesanti e un messaggio chiaro quello del tifo della viola. Una gara che aveva visto la Fiorentina andare sotto 0-2 con le reti felsinee di Castro e Cambiaghi. Nella ripresa i rigori di Gudmundsson prima e Kean poi hanno rimesso in parità la gara. Allo scadere Dodo ha sprecato l’occasione per un clamorosa vittoria.

Pari con contestazione, è caos nel mondo Fiorentina

Non bastano le reti di Gudmundsson e Kean per placare la rabbia del tifo della Fiorentina. Una contestazione dura contro i dirigenti di Commisso che ha portato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari a rispondere ai tifosi della tribuna. Contestazione esplosa al momento dello 0-3 firmato da Dallinga e poi annullato per fuorigioco di Orsolini. Dalla Fiesole sono piovuti cori diretti ai giocatori in campo: “Se andiamo in B, vi facciamo un c..o così“. Non solo: “Bisogna correre per vincere“. L’annullamento del gol non ha placato il tifo viola rimasto infuocato per tutto il match contro squadra e società.

Contestazione alla società che ha provocato la reazione in tribuna autorità del dg Ferrari. Alcuni tifosi hanno infatti applaudito ironicamente Ferrari che è stato raggiunto anche da grida e offese. Il direttore non è riuscito a mantenere la calma rispondendo ai tifosi e facendo così alzare i toni della contestazione. Uno scontro verbale che è durato pochi secondi. A fine partita, dopo le grida in tribuna e parterre, i dirigenti della Fiorentina sono stati contestati anche dalla curva Fiesole con il coro: “Società inesistente“. Questo il messaggio mandato dai tifosi alla società gigliata.

Le parole di Pioli

Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina ha commentato a Sky Sport la prestazione della squadra: “Credo che l’aspetto mentale debba essere fortificato. Saranno sicuramente i nostri risultati a farlo. È una squadra che lavora, che ci crede, che gioca. Abbiamo affrontato una squadra forte, che ci ha creato difficoltà. Abbiamo creato molto più noi di loro, abbiamo preso gol su seconde palle su cui ci hanno sorpreso. La reazione è da squadra che non vuole mollare. Ci prendiamo le cose positive sapendo che in certe situazioni possiamo fare meglio“.