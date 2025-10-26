Haaland, dalla carne grigliata allo sciroppo d’acero: le passioni dell’attaccante oltre la cucina

Un giorno tipico della settimana di Erling Braut Haaland: l’attaccante sbarca su Youtube e racconta ai fan i segreti e i dettagli che contano per far sempre la differenza.

Sono passati pochi giorni dal debutto ufficiale di Erling Haaland su YouTube, dove il giocatore del Manchester City in pochissimo tempo ha ottenuto numeri impressionanti come quelli che ottiene sul rettangolo verde. Mancano una manciata di iscritti per arrivare già a quota 500.000 dal caricamento del suo primo video intitolato “Day in the Life of Haaland” che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni.

“Benvenuti al primo video di YouTube di Erling Haaland! Con un accesso senza precedenti, Erling vi porta con sé nella sua routine quotidiana per mostrarvi com’è davvero la vita da calciatore professionista”: la didascalia del primo video che conta più di 16mila commenti.

Haaland-Youtube: l’attaccante rivela le sue passioni

Un dietro le quinte di Erling Haaland: uno sguardo senza precedenti nella quotidianità di un calciatore professionista. Come si svolge una sua giornata tipo: allenamento, trattamenti di recupero e vita domestica. Gli spettatori potranno vedere la dedizione dell’atleta nell’ottimizzare il suo benessere fisico e mentale.

Haaland a 360 gradi ha raccontato le sue più grandi passioni: dal caffè allo sciroppo d’acero in una tipica colazione a base di uova fritte e pane. Il centravanti ha svelato cosa mangia per tenersi in forma e, allo stesso tempo, l’importanza della sua compagna Isabel Haugseng Johansen nella vita di tutti i giorni, con l’attaccante che punta con decisione i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti con la sua Norvegia.

Il documentario offre a tutti uno sguardo da vicino nel suo mondo. Il classe 2000 che ha evidenziato anche le difficoltà a lasciare da giovanissimo la sua terra natale per inseguire il suo sogno più grande: diventare un calciatore professionista! Fondamentale nel suo percorso di crescita è il fisioterapista italiano Mario Pafundi che aiuta costantemente uno degli attaccanti più prolifici e in voga degli ultimi anni. Haaland comanda la classifica dei bomber nati dopo il 2000 con ben 305 gol a referto: numeri in costante crescita e che potrebbero già aumentare a partire dalla sfida di quest’oggi in programma contro l’Aston Villa.

L’attaccante è un ottimo chef

Erling Haaland è l’ultimo dei calciatori-Youtuber: prima di lui diversi predecessori illustri come Cristiano Ronaldo, Thomas Muller, Rafael Leao o Lionel Messi. Uno degli aspetti più importanti evidenziati nel video è sicuramente la cucina con il norvegese che si diletta con classe e maestria ai fornelli raccontando quanto è fondamentale il barbecue serale. “Vivo da solo da quando avevo 16 anni e devo saper cucinare”.

Tra i i momenti centrali anche la spesa: come qualsiasi cliente di un supermercato, il norvegese si accinge a comprare latte crudo, miele e soprattutto bistecche… che cucinerà in seguito. Tra un allenamento al City Football Academy e una sessione nella sua palestra personalizzata, Haaland si sottopone a diverse cure per essere sempre al top della forma: dalla crioterapia alla sauna passando per una particolare terapia a luci rosse con cui sopperisce alla mancanza di sole nei mesi più bui di Manchester per l’assunzione della vitamina D.

Insomma una giornata normale di un campione ossessionato dal gol!