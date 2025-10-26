La Juventus non vince quasi da un mese, Yildiz non incide. E già oggi Tudor, ormai sulla graticola, potrebbe operare qualche cambio inatteso nell’undici titolare, passando in maniera definitiva a un 3-5-2.

Sette partite senza vittoria, una mini serie di tre partite senza segnare. La Juventus di Igor Tudor è in crisi di risultati e di gioco e non basta una sconfitta “dignitosa” 0-1 in casa del Real Madrid. Serve tornare a un successo che manca addirittura dal 13 settembre. Tre punti fondamentali per ritrovare la serenità anche nei confronti dei tifosi.

Contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un avvio di campionato molto negativo, si può sperare in un risultato positivo. Resta però da sciogliere il nodo del gioco. La Juve nell’ultimo mese ha dimostrato di non avere un gioco corale, collettivo funzionante. E in più non riesce ad attivare le sue armi migliori come Kenan Yildiz, il cui peso nella squadra è determinante.

Juve, contro la Lazio senza Yildiz?

Il turco non ha mai riposato, ha giocato sempre titolare da inizio stagione. Ma il momento per vedere una Juventus senza Yildiz sembra essere arrivato. Contro i biancocelesti, il turco pur convocato dovrebbe sedersi in panchina. Il motivo? Nonostante Tudor in conferenza stampa abbia detto più volte che la Juve non può permettersi di far riposare Yildiz, il turco avrebbe un problema fisico.

Una fastidioso problema al ginocchio lo starebbe limitando. Per l’esattezza una tendinopatia rotulea che ne starebbe minando il rendimento. E per cui Kenan avrebbe chiesto al tecnico un po’ di riposo. Non è detto che Yildiz guardi tutta la partita dalla panchina, ma molto probabilmente non partirà dal primo minuto.

Tudor verso il cambio modulo

L’assenza di Yildiz e la ricerca di un equilibrio finora precario potrebbe spingere Tudor a mettere in campo una Juventus diversa. L’altra importante modifica che avrebbe in mente l’allenatore è quella del passaggio al 3-5-2 puro. Dopo averlo proposta a Madrid con buoni risultato per l’equilibrio di squadra il croato pensa di proporlo nuovamente questa sera all’Olimpico.

Ecco la coppia David-Vlahovic

Alla testa di questo cambiamento ci sarebbe l’inedita coppia d’attacco formata da Jonathan David e Dusan Vlahovic. I due centravanti finora hanno giocato pochissimo assieme e mai dall’inizio potrebbero fare coppia in avanti. Un’idea che, di ora in ora, sembra prendere corpo nella testa del tecnico croato.

Un’idea che Tudor spera possa far finalmente rendere i due centravanti della sua Juve. Finora entrambe i hanno segnato poco e perlopiù su assistenza di Yildiz, ora è arrivato il momento di prendersi veramente la Juventus. E magari migliorare il loro bottino di reti che oggi recita amaramente: un gol per il canadese e quattro per il serbo.

Numeri in contraddizione con quello che dicono le classifiche di rendimento assolute. I due attaccanti bianconeri sono infatti nella top ten dei giocatori più prolifici tra i bomber nati dopo il 2000. David è addirittura secondo, dietro Haaland, con 183 reti, Vlahovic quinto con 127 gol. E nella graduatoria al 6° posto c’è anche l’altro collega di reparto Openda (ancora a secco con la Juve) a quota 107. Insomma un arsenale che mister Tudor deve cominciare presto a far fruttare.