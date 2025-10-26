Lazio, favola Basic: da scarto a match winner contro la Juve. Tudor terzo ko di fila

Un gol di Toma Basic regala alla Lazio i 3 punti contro la Juventus. Un’autentica favola quella del centrocampista, fuori rosa fino a poche settimane fa, recuperato e rigenerato da Maurizio Sarri.

Un gol di Toma Basic decide il posticipo domenicale all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Da scarto a titolare inamovibile il centrocampista ha vissuto una crescita incredibile da dopo l’infortunio di Dele-Bashiru che ha convinto Sarri a reintegrarlo in rosa per provare a lavorare sul ragazzo. Un’opera perfettamente riuscita quella dell’allenatore che può contare ora un elemento diventato imprescindibile. Dopo l’assist contro il Torino, Basic si è esaltato anche contro la Juventus. Gol vittoria dopo solo 8 minuti e 35 secondi. Era dal 1996′ gol di Favalli dopo 3 minuti che la Lazio non segnava così velocemente alla Juventus.

Basta un gol di Toma Basic in avvio di match alla Lazio per battere la Juventus. 8 minuti e 35 secondi sul cronometro e il centrocampista “rigenerato” raccoglie un pallone servito da Cataldi al limite dell’area e con una conclusione deviata da Gatti batte imparabilmente Perin. Un vantaggio che traina la Lazio fino al successo con la Juventus che non riesce più a rimontare perdendo per la terza gara consecutiva tra Serie A e Champions League. Un giocatore totalmente rinato Toma Basic che per più di un anno non ha visto il campo e che reintegrato da Maurizio Sarri che ha lavorato sulla testa e sulla tecnica del giocatore trasformandolo in un perno centrale dei biancocelesti. Una favola meravigliosa quella di Basic che dall’infortunio di Dele-Bashiru è diventato per scelta di Sarri titolare fisso trovando prima l’assist contro il Torino e ora il primo gol stagionale contro la Juventus.

Vittoria che da morale e vale il 10^ posto in classifica. La Lazio supera l’ostacolo Juventus e si porta a -3 dal 5^ posto e a -4 dal 3^ posto. Un successo prezioso che arriva dopo il pareggio di Bergamo con l’Atalanta. Due gare che potevano rappresentare due ostacoli complicati da superare e che hanno visto invece i biancocelesti guadagnare 4 punti e riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Un ko pesantissimo per la Juventus che vede ora i bianconeri ottavi in classifica a 12 punti. Troppi pochi per una squadra come la Juventus che sta attraversando un momento di crisi. Crisi acuita ulteriormente dall’eroe della serata, un epurato diventato perno inossidabile, che ora fa sognare la Lazio.