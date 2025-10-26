Milinkovic Savic, ufficiale il rinnovo con l’Al-Hilal: cifre e dettagli dell’accordo

Sergej Milinkovic-Savic sembra trovarsi bene in Arabia Saudita: è stato annunciato il rinnovo di contratto l’Al Hilal fino al 2028. Il centrocampista serbo è pronto a proseguire il suo cammino in Saudi Pro League.



Negli ultimi anni Sergej Milinkovic-Savic era stato accostato a diverse squadre di Serie A, principalmente la Juventus. I tifosi della Vecchia Signora devono però, per il momento, accontentarsi dei giocatori in rosa perché ’ex Lazio rimarrà soltanto una suggestione di mercato. Gianluigi Longari aveva raccontato di una proposta di contratto dell’Al-Hilal, visto che il contratto del Sergente scadeva a giugno e per questo il club saudita si è mosso in anticipo, riuscendo a blindare il suo gioiello del centrocampo.

Milinkovic Savic-Al Hilal, i dettagli del rinnovo

Milinkovic Savic è pronto a proseguire il suo cammino con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: il suo contratto scadrà nel 2028. Qualche mese fa, ai microfoni ufficiali della nazionale serba, Milinkovic aveva descritto così il suo approdo in Arabia Saudita: “All’inizio era qualcosa di nuovo per me. Sapevo di Riyadh, dell’Al Hilal. Lì ho giocato la Supercoppa con la Lazio. Sapevo dove stavo andando e cosa mi aspettava. La prima volta che l’ho sentito, non sapevo cosa pensare”.

È arrivato anche l’annuncio ufficiale: Milinkovic Savic rinnova con Al Hilal fino al 2028 ✅ https://t.co/AmkPMvAhs3 — Gianluigi Longari (@Glongari) October 26, 2025

Milinkovic ha spiegato poi i motivi del suo approdo in Arabia Saudita: “Dopo ho parlato con il direttore sportivo, il presidente, l’allenatore e mi hanno spiegato. Poi, ho visto che ci vanno tutti e allora ho detto: perché non anch’io? Alcuni giocatori più grandi di me se ne sono andati. Poi, si sparse la voce che Mitrovic sarebbe arrivato. Ogni giorno gli scrivevo ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Non ne era sicuro. E poi è arrivato. Con lui è tutto più facile”.

Due anni fa era spuntato un retroscena clamoroso raccontato dal patron della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno del club biancoceleste aveva spiegato che era arrivata nel 2019 una clamorosa offerta per Milinkovic: “Io declinai l’offerta – aveva spiegato Lotito – perché avevo preso l’impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell’estate il calciomercato chiudeva a metà agosto”.

Alla fine il suo trasferimento in Arabia Saudita si è verificato, seppur qualche anno dopo.