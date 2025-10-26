Shock Napoli, preoccupa l’infortunio di De Bruyne: i tempi di recupero

Il Napoli è tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League: preoccupa l’infortunio di De Bruyne uscito nel primo tempo della sfida contro l’Inter.

Un netto 3-1 nel big match dell’ottava giornata di Serie A: Antonio Conte ha avuto la meglio del suo passato. Inter battuta nello scontro diretto e tre punti in cascina che permettono al Napoli di mettere alle spalle una settimana particolare. Indubbiamente ciò che preoccupa, al momento, è l’infortunio di De Bruyne.

Le prime indiscrezioni sulle condizioni del trequartista belga, autore della rete che ha sbloccata la contesa, restano da valutare: iniziale risentimento muscolare alla coscia destra in attesa degli esami strumentali che chiariranno entità e tempi di recupero con l’ex Manchester City che ha abbandonato il Maradona in stampelle.

Al termine del match, l’allenatore azzurro ha rilasciato delle breve dichiarazioni sulla situazione legata all’infermeria partenopea: “Si è fatto male anche De Bruyne, e Lukaku non lo abbiamo da inizio anno. Diciamo che non è un anno tanto fortunato, forse qualcuno ci ha mandato qualche sfida addosso. Però al tempo stesso noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo”.

Infortunio De Bruyne: le condizioni

Il giorno dopo Napoli-Inter porta con sé emozioni contrastanti: da una parte la gioia per i tre punti, d’altra parte l’ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne, sostituito nella prima frazione di gioco dopo aver trasformato il calcio di rigore. In attesa del comunicato ufficiale che chiarirà al meglio la situazione, i primi rumors non so certo confortanti. Il rischio di rivederlo direttamente nel 2026 è piuttosto alto, in quanto, come si legge da Il Corriere dello Sport, il belga ha già convissuto in passato con problemi al bicipite femorale. Un aspetto che lo staff medico azzurro dovrà valutare in queste ore considerando che già con il Manchester City ebbe lo stesso fastidio.

De Bruyne took a pen so powerful he pulled his hamstring ffs https://t.co/XVaSUYAjOM pic.twitter.com/UX0FeyImLL — Z 🇵🇸 (@PepsBalls) October 25, 2025

I tempi di recupero di De Bruyne

Perdere un leader tecnico in un momento cruciale della stagione rappresenterebbe un problema in più per Antonio Conte privato in questi primi mesi di alcuni leader tecnici e protagonisti dell’ultimo Scudetto come Lukaku e Lobotka, in modo particolare.

De Bruyne recidivo? Dal Belgio spiegano come quel “maledetto bicipite femorale” l’ha tenuto lontano dal rettangolo verde per circa 240 giorni, suddivisi in cinque diverse periodi: in passato fu anche costretto a operarsi con una vistosa cicatrice di 20 centimetri. I tifosi del Napoli confidano negli esami strumentali anche se l’ansia ha preso il sopravvento…