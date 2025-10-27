Annuncio Egonu, tifosi spiazzati: c’è il comunicato ufficiale

Paola Egonu, soprattutto nelle ultime settimane, è più o meno sempre al centro dell’attenzione: anche stavolta è andata così.

Paola Egonu è una giocatrice di enorme talento, e lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultimo mondiale agguantato dalla Nazionale italiana femminile. Un talento vero, che nonostante le tante polemiche in cui è finita lei per prima negli ultimi anni, è pure molto amata e apprezzata.

Proprio per questo, tante cose che la riguardano da vicino hanno una certa risonanza, come ha dimostrato anche l’ultimo dettaglio che caratterizza e riguarda proprio Paola Egonu.

Ma di cosa si tratta nello specifico e perché ne stanno parlando effettivamente tutti quanti? Innanzitutto, si tratta di un annuncio ufficiale, un comunicato che ha sicuramente un grande valore per tanti tifosi e sostenitori del volley femminile. Detto questo, approfondiamo la questione nel merito e nel modo migliore possibile.

Paola Egonu, c’è l’annuncio: è ufficiale

Ciò a cui facciamo riferimento è un’ufficialità da tenere fortemente in considerazione, soprattutto perché riguarda la sostituta di Paola Egonu.

In poche parole, Vita Akimova è una giocatrice della Numia Vero Volley Milano. Di nazionalità russa, ferma da un anno a causa di un infortunio alla spalla, adesso ha finalmente completato e ultimato il suo periodo di riabilitazione, piuttosto lungo a dire il vero. Inoltre, si è già allenata nell’ultimo mese e mezzo insieme proprio a Paola Egonu, di cui sarà effettivamente la principale sostituta.

Adesso ha firmato il suo contratto, ammettendo di essere davvero molto felice di essere entrata finalmente a far parte del gruppo di squadra, e che non vede l’ora di cominciare e di lavorare a pieno regime con le nuove compagne di squadra. Classe 2002 ex Igor Gorgonzola Novara, cercherà di dare una concreta mano a una squadra che deve ritrovarsi dopo aver perso il big match contro la Savino del Bene Scandicci.

Tuttavia, troverà anche una squadra allenata davvero molto bene da Stefano Lavarini, capace di vincere in Supercoppa a Trieste contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Adesso arriva il momento della sfida casalinga contro la Cbf Balducci Hr Macerata, squadra assolutamente ostica e da non sottovalutare.