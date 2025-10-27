Bagnaia-Marquez, se lo sono detti in faccia: parole pesantissime

I due piloti si sono dovuti confrontare in seguito ai vari risvolti della stagione di Ducati Lenovo. E’ stato un confronto molto acceso.

La gara di Sepang che si è tenuta nella prima mattinata di domenica non ha dato il responso sperato a Bagnaia. Dopo aver vinto la gara sprint con una prestazione molto convincente – non senza qualche intoppo dovuto al feeling ormai chiaramente non eccezionale con la due ruote – Pecco ha iniziato la gara di Sepang con le migliori speranze, disattese dopo il suo ritiro.

A sorridere continuano ad essere i piloti spagnoli come la famiglia Marquez – Alex ha vinto la gara – Pedro Acosta e Joan Mir che hanno completato un podio tutto rosso e giallo. E per il pilota italiano, questa è l’ennesima delusione in una stagione che si avvia fortunatamente all’epilogo, dopo la conferma di Ducati che Bagnaia correrà nel team principale nel 2026.

Benché lo stesso Bagnaia abbia detto di avere “ben altri problemi” in pista che non sono legati al rapporto con Marc Marquez, compagno di squadra oggettivamente molto ingombrante per tanti motivi, sembra che tra i due piloti ci sia stato un confronto in queste ore, probabilmente molto intenso visto ciò che Bagnaia sta patendo in pista. Cosa si sono detti?

Marquez e Bagnaia finalmente si parlano

Il problema principale è che la caduta di Marquez che gli ha portato una nuova lesione alla spalla ha privato il team di un pilota collaudatore in vista del prossimo anno nonché di una figura importantissima di cui anche Bagnaia avrebbe potuto beneficiare enormemente. Ciò che Pecco “rinfaccia” al compagno di squadra è proprio questo: “Ci avrebbe aiutato testando con noi per il prossimo anno”.

Benché lo stile di guida di Marc sia notoriamente molto spericolato però questa volta non è stata colpa sua, per l’incidente la cui responsabilità è stata maggiormente di Marco Bezzecchi che lo ha travolto. In ogni caso, ora Bagnaia si trova senza un importante aiuto per i test in vista del prossimo anno. I due piloti allora si sono sentiti, come ha ammesso Pecco stesso, per parlarne.

“Con Marquez abbiamo parlato, si”, ha confermato il pilota italiano. Cosa si siano detti non è dato saperlo ma lo stesso Bagnaia sembra aver consigliato al compagno di squadra di non forzare il suo ritorno dall’infortunio per non peggiorare le cose. Insomma, anche il 2026 non sembra iniziare proprio nel migliore dei modi per l’italiano. Vedremo cosa ci porterà.