SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » De Bruyne, l’esito degli esami: “c’è la lesione”. Il comunicato del Napoli e tempi di recupero

De Bruyne, l’esito degli esami: “c’è la lesione”. Il comunicato del Napoli e tempi di recupero

di

Brutte notizie per il Napoli dopo gli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga si è infortunato nel big match contro l’Inter. Ecco il comunicato.

Brutte notizie per Napoli per le condizioni di Kevin De Bruyne: il centrocampista si è infortunato sabato pomeriggio, dopo aver segnato il rigore dell’1-0 nella sfida contro l’Inter. Ecco il comunicato a riguardo da parte del club partnopeo.

Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli si è infortunato nella gara contro l'Inter
Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli si è infortunato nella gara contro l’Inter

 

Infortunio De Bruyne, il comunicato del Napoli

In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

 

Un altro problema per il Napoli, che rischia di arrivare corto in mezzo al campo da inizio dicembre. Antonio Conte perderà infatti Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa: il camerunese salterà la Supercoppa di Riad.

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli
Kevin De Bruyne esce disperato dopo l’infortunio contro l’Inter

 

Bufera Mariani e Bindoni: cos’è successo

Le polemiche su Napoli-Inter di ieri non si placano. In particolare quelle sulla terna arbitrale, rea di aver indirizzato la partita. L’arbitro Maurizio Mariani e il suo assistente di linea Daniele Bindoni sono finiti nell’occhio del ciclone.

Napoli-Inter avrà importanti strascichi e non solo in classifica e non solo riguardanti il calcio giocato. Il big match dell’8^ giornata di Serie A, vinto dal Napoli contro l’Inter 3-1, ha creato tantissime polemiche. Nell’immediato dopo partita Beppe Marotta e Antonio Conte hanno acceso un duello verbale. I tifosi si sono scatenati sui social network. E nell’occhio del ciclone mediatico sono finiti l’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni.

Motivo del contendere il rigore fischiato al Napoli dalla terna arbitrale guidata dal direttore di gara romano. Il penalty assegnato ai partenopei per i contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo è stato assegnato con diversi secondi di ritardi. Ed è stato subito contestato fortemente dall’Inter. Nel post-partita, Beppe Marotta si è arrabbiato per l’assegnazione che avrebbe a suo dire indirizzato l’andamento e l’esito finale del match.

Al minuto 29, l’arbitro Mariani dopo aver valutato regolare il doppio intervento di Mkhitaryan e Acerbi su Di Lorenzo aveva fatto proseguire. Otto secondi più tardi su indicazione dell’assistente di linea Bindoni ha poi fischiato il rigore molto discusso durante e dopo l’incontro. La lunga revisione VAR con gioco fermo per circa 4 minuti non ha corretto l’errore. Gli arbitri dietro i monitor di Lissone, essendoci stato un contatto fisico, non potevano correggere l’episodio. Il rigore ha portato il Napoli in vantaggio e l’Inter a inseguire. Una situazione di gara che Marotta ha individuato come motivo del ko dei nerazzurri.

Mariani e Bindoni protagonisti negativi

L’arbitro Maurizio Mariani e l’assistente Daniele Bindoni sono immediatemente finiti nell’occhio del ciclone mediatico. I due componenti della terna arbitrale hanno deciso per assegnare il rigore. Nonostante l’esitazione iniziale, il direttore di gara ha dato retta all’inidicazione dell’assistente rendendosi protagonista di un errore, seppur non così grave.

L’AIA ferma arbitro e assistente

Un errore che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe portare allo stop dei due. Infatti, per i vertici dell’AIA e del designatore Rocchi, quello del rigore per il Napoli è un errore di valutazione. Non c’era secondo l’AIA il penalty per i partenopei. Per Mariani e Bindoni quindi si prospetta un turno di stop. Uno stop che potrebbe anche aiutare i due a tirare il fiato visto che nelle ultime settimane erano stati in Cile per il Mondiale under 20 vinto dal Marocco.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×