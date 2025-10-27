Brutte notizie per il Napoli dopo gli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga si è infortunato nel big match contro l’Inter. Ecco il comunicato.

Infortunio De Bruyne, il comunicato del Napoli

In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Bollettino medico | Le condizioni di De Bruyne 👇https://t.co/SR5pgznOMH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 27, 2025

Un altro problema per il Napoli, che rischia di arrivare corto in mezzo al campo da inizio dicembre. Antonio Conte perderà infatti Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa: il camerunese salterà la Supercoppa di Riad.

Bufera Mariani e Bindoni: cos’è successo

Le polemiche su Napoli-Inter di ieri non si placano. In particolare quelle sulla terna arbitrale, rea di aver indirizzato la partita. L’arbitro Maurizio Mariani e il suo assistente di linea Daniele Bindoni sono finiti nell’occhio del ciclone.

Napoli-Inter avrà importanti strascichi e non solo in classifica e non solo riguardanti il calcio giocato. Il big match dell’8^ giornata di Serie A, vinto dal Napoli contro l’Inter 3-1, ha creato tantissime polemiche. Nell’immediato dopo partita Beppe Marotta e Antonio Conte hanno acceso un duello verbale. I tifosi si sono scatenati sui social network. E nell’occhio del ciclone mediatico sono finiti l’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni.

Motivo del contendere il rigore fischiato al Napoli dalla terna arbitrale guidata dal direttore di gara romano. Il penalty assegnato ai partenopei per i contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo è stato assegnato con diversi secondi di ritardi. Ed è stato subito contestato fortemente dall’Inter. Nel post-partita, Beppe Marotta si è arrabbiato per l’assegnazione che avrebbe a suo dire indirizzato l’andamento e l’esito finale del match.