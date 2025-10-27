Del Piero, analisi dura sulla Juventus: “Non è un problema di allenatore”. Scintille con Bergomi

La Juventus perde di misura contro la Lazio e continua il suo periodo negativo. Nel post partita, Alessandro Del Piero ha analizzato in maniera critica il momento dei bianconeri, scontrandosi anche con Beppe Bergomi sulla differente visione di veduta sulla forza dell’Inter. Ecco cos’è successo.

Dopo la sconfitta di misura allo stadio Olimpico, contro la Lazio, la Juventus è stata travolta da un vortice di polemiche e contestazioni. Durante il classico salottino a Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha analizzato in maniera dura lo stato di forma ed emotivo dei bianconeri. Ecco le sue parole chiarissime sul momento che sta passando la squadra di Igor Tudor.

Del Piero duro sulla Juventus! Le sue parole

Questa l’analisi di Del Piero: “Oggi la Juventus non ha un problema di allenatore, ha un problema più complesso di come è strutturata la squadra, di come si sono amalgamati, di come stanno rendendo, di risultati che ti affossano. C’è una complessità di cose. La squadra era viva, non ha demeritato. Il risultato era giusto, a Madrid ha fatto bene. A Como ha avuto un momento così magari. Non penso che con un altro allenatore questa squadra vinca il campionato. Non ha ancora 11 titolari, al di là di due o tre elementi, gli altri hanno sempre fatto più fatica e quindi sei costretto anche a mettere altri calciatori. Ma non c’è un titolare inamovibile, non si può incolpare solo l’allenatore”.

Del Piero-Bergomi, è scontro: cos’è successo

Arriva poi uno scontro tra Del Piero e Beppe Bergomi, sulla differenza tra “bravura” e “forza” in riferimento all’Inter. Derby d’Italia anche tra opinionisti. Parte l’ex Juventus: “Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è la più forte da 4 anni. E io continuo a dirlo. Bergomi risponde così: “E come mai l’Inter non vince uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli il tuo pensiero ha più valore del mio, rispetta anche quello che dico io. L’Inter è la più brava, non la più forte. E i risultati dicono che ho ragione io”.

Ancora Del Piero: “Zio, ho un’opinione diversa. L’Inter è la squadra più forte in tutti questi anni per i giocatori che ha, poi è stato bravo Inzaghi, la società, tutto quello che vuoi. Altre squadre hanno necessità, l’Inter no”. Bergomi conclude così: “Ma perché le altre squadre cosa hanno di meno? Napoli, Milan hanno più fisicità”.