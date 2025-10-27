Dramma in F1, questi piloti sono stati attaccati: coinvolto Max Verstappen

Un vile attacco alle spalle colpisce la Formula 1, paura per tanti piloti. Anche Max Verstappen è stato interessato da questo disastro.

Essere un personaggio pubblico ha i suoi indubbi vantaggi ma anche tanti rischi, specie quando la vita privata entra in confitto con quella pubblica come è accaduto in queste ore a tanti piloti di Formula 1, come ha confermato la stessa federazione parlando di un caso incredibile. Ciò che è accaduto è solo l’ultimo di tanti casi gravissimi che sembrano interessare il mondo dell’automobile.

Qualche tempo fa un attacco hacker ha colpito il gruppo JLR, un tempo impegnato in Formula 1 e forse per una strana coincidenza anche il team che sarebbe diventato la base per Red Bull, bloccando la produzione delle automobili del brand per diversi giorni. Nemmeno una settimana fa, è toccato al Gruppo Renault che non ha ricevuto conseguenze gravi.

Ora secondo la stessa FIA un nuovo, ennesimo attacco di hacker avrebbe colpito diversi piloti di Formula 1 incluso il campione Max Verstappen. Qualcuno ha utilizzato le sue capacità nel mondo della rete per appropriarsi di dati sensibili di diversi fuoriclasse della monoposto che saranno comprensibilmente turbati dall’accaduto. Vediamo quali dati hanno rubato.

Non solo Verstappen, F1 sotto attacco

Nonostante l’episodio risalga a giugno, la FIA ha confermato l’accaduto soltanto adesso, forse perché indagini interne stavano ancora cercando di appurare l’estensione del danno e la quantità di dati rubati dall’ignoto autore dell’attacco. Qualcuno è riuscito ad accedere a distanza al database della federazione in cui sono contenuti importanti informazioni personali dei piloti.

Il team di esperti che ha indagato sull’accaduto ha confermato la violazione del Fia Driver Categorization in cui sono contenuti recapiti personali, numeri di Super Licenza e del passaporto di svariati piloti. Tra le vittime, Verstappen ma anche altri colleghi che per ora rimangono anonimi. L’accaduto preoccupa notevolmente la F1 che ha dimostrato una certa vulnerabilità agli attacchi di hacker maligni.

L’esperto di sicurezza Ian Carroll in qualità di portavoce della FIA nega però che l’attacco metta in pericolo in qualche modo i piloti nella vita reale: “”Sono state adottate misure immediate per proteggere i dati dei piloti e la Fia ha segnalato il problema alle autorità competenti per la protezione dei dati e ha informato i piloti interessati da questo problema. Nessun’altra piattaforma digitale della Fia è stata interessata da questo incidente”. In ogni caso, resta un episodio molto preoccupante.