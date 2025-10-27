La Juventus ha esonerato Tudor, ma la Curva bianconera mostra il disappunto per questa decisione: lo striscione è emblematico.

È stata una giornata particolare all’insegna del cambiamento in casa Juventus. In mattinata le voci dell’esonero di Tudor, arrivato intorno all’ora di pranzo. Nel pomeriggio la Curva bianconera ha posizionato uno striscione inequivocabile all’esterno dello Stadium: “Il pesce puzza sempre dalla testa. Tudor uno di noi”. Un messaggio chiaro e inequivocabile diretto alla società, alla quale i tifosi bianconeri imputano un mercato non proprio coerente e una confusione sempre più netta tra i dirigenti.

Juve, Tudor esonerato: lo striscione della curva

Dopo l’esonero di Tudor, è stato provvisoriamente inserito Massimo Brambilla alla guida della Juventus. Centrocampista affidabile, nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie come quelle di Monza, Parma, Bologna, Torino e Siena. Da allenatore, dopo le prime esperienze al Novara e all’Atalanta, è arrivato a Torino nel 2022 dove per due anni ha allenato la Next Gen. Dopo una breve parentesi al Foggia, Brambilla è tornato alla Juventus Next Gen dove ha ottenuto importanti risultati.

❗️ #Juventus fans banner outside the Allianz Stadium: ‘The fish always stinks from the head — Igor Tudor is one of us’. 🤍🖤 pic.twitter.com/J5cRDVZNsp — Juventus_Xtra (@Juventus__Xtra) October 27, 2025

La Curva della Juventus, però, non ha ben digerito questa situazione, visto che lo striscione apposto fuori dallo Stadium è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. Già nel corso dell’inizio della stagione la Curva della Juventus aveva a ripetizione evidenziato gli aspetti negativi, tra un mercato poco coerente e qualche scelta dirigenziale non apprezzata dal tifo organizzato. E questo striscione non fa altro che ribadire una posizione chiara. Il tifo organizzato s’aspetta ben altro dalla proprietà juventina dopo anni di delusioni in campo per gli scarsi risultati ottenuti dalla Vecchia Signora tra Serie A e Champions League.

I risultati della Juventus di Igor Tudor

L’avventura di Tudor alla Juventus era iniziata anche bene. Tre vittorie nelle prime tre gare stagionali: il 2-0 casalingo contro il Parma, poi la vittoria esterna di misura contro il Genoa fino al pirotecnico 4-3 contro l’Inter. Da quel momento in poi, i bianconeri sono calati: cinque pareggi consecutivi, contro Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan. Fino alle ultime tre sconfitte contro Como, Real Madrid e Lazio.