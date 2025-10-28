Luciano Spalletti resta l’obiettivo numero uno per la panchina della Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor. Interrogato proprio a riguardo, l’ex allenatore del Napoli ha risposto così.

La Juventus è ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, ufficializzato ieri. In panchina, contro l’Udinese, ci sarà Massimo Brambilla, promosso come traghettatore dalla Juventus Next Gen. L’obiettivo dei bianconeri è Luciano Spalletti che, poco fa, ha risposto proprio a una domanda sul suo futuro.

Spalletti alla Juventus? Arriva la risposta dell’allenatore

Presente a un evento a Milano, al cinema Anteo, ha risposto così alle domande sul suo futuro: “Juventus? Non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare”.

Spalletti su Tudor: “Fortunato chi lo sostituirà alla Juventus”

Luciano Spalletti inoltre ha parlato a Sky, rispondendo così a una domanda su Igor Tudor: “Igor uomo vero e di valori. Sei costretto a trovarti bene con uno come lui: è uno di sostanza che va dritto al cuore. Fortunato chi lo sostituirà alla Juventus: troverà sicuramente una squadra ben allenata”.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è il profilo preferito per inaugurare un nuovo corso in casa Juventus. Con la separazione da Tudor, il club bianconero apre dunque una nuova, ennesima fase di rilancio. La dirigenza ha iniziato a valutare diversi nomi, ma il principale candidato rimane proprio Spalletti. L’allenatore di Certaldo potrebbe rilanciarsi alla guida della Signora. In attesa di capire se accetterà la corte di Damien Comolli, i tifosi della sua ex squadra del Napoli fanno appello ai sentimenti. Sono in molti in queste ore a scrivere direttamente a Spalletti, a mezzo social, ricordandogli il rapporto d’amore avuto con gli azzurri.