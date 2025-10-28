La nuova vita di Dani Alves: dalla Juve a… predicatore. Il video è virale

Uno dei terzini più forti degli ultimi decenni: Dani Alves ha cambiato radicalmente vita dopo le accuse di stupro. Finalmente un po’ di serenità per l’ex Barcellona?

L’ex calciatore della Juventus e dalla nazionale brasiliana, Dani Alves, avrebbe cambiato vita. Dopo essere stato assolto in appello dall’accusa di violenza sessuale, a seguito di una condanna di quattro anni e mezzo di reclusione, sarebbe diventato un predicatore in una chiesa evangelica di Elim a Girona, come si evince da alcuni video pubblicati sui social.

Una rinascita dopo i lunghi mesi trascorsi dietro le sbarre: “In prigione ho fatto un patto con Dio”. Su Instagram, invece, condivide versetti della Bibbia e immagini religiose. Inoltre ha anche modificato la sua bio, con su scritto “Discepolo di Gesù Cristo”. Nella comunità in cui opera importanti sono le testimonianze e i suoi interventi in cui ha raccontato come la spiritualità sia stata determinante durante i mesi di reclusione e, allo stesso tempo, di come sia mutata la sua vita!

La carriera di Dani Alves

Uno dei calciatori più vincenti della storia e nel cerchio ristretto dei calciatori con più di 1000 presenze in carriera: dopo l’esperienza al Bahia in patria, la sua carriera si è divisa tra Spagna, Italia, Francia, nuovamente Brasile e Messico con le maglie di Siviglia, Barcellona, Juventus, PSG, San Paolo e Pumas.

Una straordinaria carriera in cui ha vinto 2 Copa America, 3 Champions League, 6 campionati spagnoli, 1 Serie A e 2 Ligue 1, più una vagonata di trofei nazionali e non: 63 gol e 188 assist in 883 presenze con i club, più 126 gettoni con la Selecao impreziositi da 8 reti.

El exjugador del Barça, Dani Alves, se ha convertido en predicador en una iglesia de Girona. Fue absuelto de un delito de agresión sexual este año. “Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios”. pic.twitter.com/H6KjoJXyaH — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 27, 2025

Una nuova missione per l’ex calciatore 42enne che ha deciso di ripartire da zero puntando sulla crescita spirituale e sulla fede: i nuovi capisaldi di Dani Alves, uno dei terzini più vincenti di sempre!