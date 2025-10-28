Marc Marquez ride in faccia a Bagnaia: che umiliazione

Giochi chiusi in MotoGP, Marc Marquez può permettersi di ridere ancora mentre per il suo compagno di squadra le cose non sono mai andate peggio.

Sembra una barzelletta o un cattivo scherzo del destino, eppure, qualche dio dello sport ha deciso che nemmeno il finale di stagione di Francesco Bagnaia può essere positivo e tranquillo. Se le cattive prestazioni nelle altre gare possono essere giustificate da un feeling pessimo con la motocicletta risulta ben più difficile accettare quello che è successo a Sepang, vero tempio per gli appassionati di motori del mondo.

Dopo la vittoria nella gara sprint che aveva dato buone sensazioni al team ed ai tifosi Pecco si è dovuto fermare per la più sfortunata delle eventualità che nemmeno in un canovaccio di Stanlio ed Olio dei tempi d’oro: una foratura un pista, in grado di fermare la gara dell’italiano nel modo più imprevedibile di tutti. Del resto, che la fortuna non gli arridesse lo abbiamo capito da inizio calendario.

Ancora una volta la gara ha permesso a Marquez di ridere più di tutti: dopo aver vinto il titolo appena una gara prima di un infortunio che avrebbe potuto rischiare di compromettere il suo ottimo mondiale, bloccando la sua stagione, il pilota spagnolo ha ricevuto un’altra grande notizia: quest’anno la MotoGP è stata un affare di famiglia, poco ma sicuro!

Marquez ride ancora una volta

La gara di Sepang ha permesso ad Alex Marquez, fratello “meno forte” di Marc che quest’anno ha però mostrato carattere e talento in barba alla definizione affibbiatagli da tanti cronisti di consolidare decisamente il suo secondo posto iridato. Ormai è ufficiale, Alex è il vice campione del Motomondiale del 2025, dato che Pecco non può più recuperarlo.

Ovvio che per Marc questa sia una grande notizia, del resto il pilota ha sempre detto di essere felice per le buone prestazioni di suo fratello che, forse, con la stessa motocicletta avrebbe anche potuto insidiare il titolo del compagno di mille avventure: “Siamo cresciuti insieme, ci siamo divertiti insieme, abbiamo lavorato e sofferto insieme e quest’anno…vinciamo insieme! Ti voglio bene, fratellino“, il commento del pilota iberico per questo doppio trionfo.

Non era mai successo nella storia che i due arrivassero primo e secondo in griglia, il tutto tra l’altro con Alex che corre in un team satellite di Ducati, cosa che non fa che rendere orgogliosi i team di Tardozzi e Dall’Igna. Tutti contenti insomma tranne Pecco, per cui a questo punto, anche il terzo gradino del podio sarebbe una magra consolazione finale.