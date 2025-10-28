Quando Spalletti fece una promessa tifosi del Napoli sulla Juventus

Luciano Spalletti resta l’obiettivo numero uno per la panchina della Juventus. Per l’allenatore di Certaldo sarebbe il ritorno in Serie A dopo lo scudetto vinto a Napoli. E proprio ai tifosi napoletani, due anni fa, fece una promessa. Ecco quale.

La Juventus sta continuando la sua ricerca per il nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor. L’obiettivo principale resta Luciano Spalletti, che tornerebbe in Serie A dopo la splendida avventura sulla panchina del Napoli culminata con la trionfale vittoria dello scudetto. E proprio ai tifosi partenopei, il tecnico di Certaldo fece una promessa.

Le parole di Spalletti e la promessa al Napoli

Il 5 luglio 2023, durante l’evento “Certaldo nel pallone”, un giornalista gli chiese: “Promette ai napoletani che non andrà mai alla Juventus?” Spalletti rispose: “Non si può fare un torto a chi ti vuole bene. E’ una domanda difficile a cui rispondere ora”.

Spalletti alla Juventus? Arriva la risposta dell’allenatore

Presente a un evento a Milano, al cinema Anteo, ha risposto così alle domande sul suo futuro: “Juventus? Non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare”.

Spalletti su Tudor: “Fortunato chi lo sostituirà alla Juventus”

Luciano Spalletti inoltre ha parlato a Sky, rispondendo così a una domanda su Igor Tudor: “Igor uomo vero e di valori. Sei costretto a trovarti bene con uno come lui: è uno di sostanza che va dritto al cuore. Fortunato chi lo sostituirà alla Juventus: troverà sicuramente una squadra ben allenata”.

Tifosi del Napoli in rivolta: il motivo

Dopo l’esonero di Igor Tudor, ufficializzato lunedì, in occasione della prossima sfida contro l’Udinese, sarà Massimo Brambilla a dirigere la Juventus. I vertici bianconeri però hanno un obiettivo chiaro: Luciano Spalletti. Una scelta che scatena le reazioni dei tifosi del Napoli.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è il profilo preferito per inaugurare un nuovo corso in casa Juventus. Con la separazione da Tudor, il club bianconero apre dunque una nuova, ennesima fase di rilancio. La dirigenza ha iniziato a valutare diversi nomi, ma il principale candidato rimane proprio Spalletti. L’allenatore di Certaldo potrebbe rilanciarsi alla guida della Signora. In attesa di capire se accetterà la corte di Damien Comolli, i tifosi della sua ex squadra del Napoli fanno appello ai sentimenti. Sono in molti in queste ore a scrivere direttamente a Spalletti, a mezzo social, ricordandogli il rapporto d’amore avuto con gli azzurri.