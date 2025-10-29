Batosta Sinner, il fisico non regge: paura prima di Parigi

Jannik Sinner continua a far parlare di sé, come dimostra l’ultimo avvenimento che lo ha visto protagonista.

Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione. In un modo o nell’altro, finisce sempre per essere un giocatore estremamente chiacchierato. Questo è perfettamente normale, anche perché si tratta del giocatore italiano di tennis del momento. Probabilmente anche il migliore di sempre, come dimostrano i tanti record e i risultati raggiunti negli ultimi anni all’interno del circuito mondiale.

L’unico che sembra avere le possibilità di contrastarlo è Carlos Alcaraz, che è il numero uno al mondo in questo momento. Per battere lo spagnolo ci vogliono prestazioni davvero importanti, che comunque Sinner ha sempre dimostrato di poter realizzare. E a proposito dell’azzurro, di recente sono stati avviati alcuni concetti da tenere in considerazione in merito alle sue condizioni fisiche.

Sinner, calo fisico? I dettagli

Riguardo alle condizioni fisiche di Jannik Sinner, c’è da dire che Paolo Bertolucci ha parlato proprio di questo argomento molto importante e da non sottovalutare affatto. Commentatore di Sky Sport, ha parlato all’Adnkronos dei diversi problemi che ha avuto l’altoatesino all’anca, al gomito e alla caviglie. Piccoli problemi, che magari su un professionista normale non sarebbero stati considerati più di tanto ma che su un giocatore come Sinner hanno una risonanza effettivamente differente.

Bertolucci ha anche parlato del fisico di Djokovic, che ha qualcosa che Sinner non ha mai avuto e che deve cercare di costruirsil Tuttavia, c’è da considerare che anche Alcaraz è stato fermo due mesi un anno e mezzo fa, e questo nonostante fisicamente sia assolutamente eccezionale. Alcuni stop, secondo il commentatore del tennis, potrebbero essere legati anche alla tenuta mentale. Il telecronista ha precisato proprio che “sicuramente Sinner si affiderà al suo team. Poi magari ti fanno sapere quello che vogliono loro, perché magari annunciano che ha avuto mal di stomaco ma magari era qualcos’altro. Soltanto loro lo sanno, e sicuramente fanno di tutto per risolvere o attenuare il problema. In fin dei conti, sono macchine da F1, quindi vanno curate”.

Nessun allarme in vista di Parigi per Jannik Sinner, tuttavia è chiaro che per cercare di farsi valere contro Alcaraz avrà bisogno dell’ennesima prestazione straordinaria. Sperando che, a differenza di come sono andate le cose ultimamente, Sinner riesca a battere Alcaraz e a mettergli più pressione possibile nella classifica ATP. Se non altro, in vista della stagione 2026, con l’obiettivo di riprendersi la prima posizione.