Ha sbloccato il match contro l’Udinese: Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus, tornata alla vittoria all’Allianz Stadium. Sui tanti allenatori cambiati, da Thiago Motta a Tudor e Spalletti, il serbo ha detto la sua in mixed zone.

Dusan Vlahovic ha ritrovato la rete. La Juventus ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte tra tutte le competizioni e 4 partite senza fare gol. Il classe 2000 si è lasciato alle spalle un momento difficile e particolare: dopo 5′ un rigore trasformato alla perfezione per rispondere presente e rispedire le critiche al mittente. “Ho vissuto alti e bassi con i tifosi. Ringrazio il pubblico per la spinta e gli applausi, ma li merita tutta la squadra. Io cerco di dare una mano anche quando non segno, di leader ne abbiamo diversi nello spogliatoio”.

Allenatori Juventus: il commento di Vlahovic post Udinese

“Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più”: l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a fine partita. Il serbo si è così espresso mandando un pensiero al vecchio allenatore in conferenza stampa dopo il 3-1 all’Udinese: “Ringrazio Igor (Tudor, ndr.)per ciò che ha fatto e gli mando un grande in bocca al lupo e noi dovevamo mandare un segnale: lo abbiamo fatto, adesso però dobbiamo confermarci perché altrimenti non serve a nulla”.

Vlahovic GOL! Juve’s first goal since October 1st. pic.twitter.com/X1pBJAv4Wd — JuveFC (@juvefcdotcom) October 29, 2025

Vlahovic e l’annuncio sul rinnovo

“Esiste ancora la possibilità di rinnovare l’accordo con la Juventus? Non so quanti mesi manchino. Nel calcio mai dire mai, però non so quello che potrà accadere. In ogni caso, non ha senso parlarne adesso vista la situazione in cui siamo. Bisogna parlare poco e lavorare tanto. Sono concentrato soltanto sul presente e il mio unico pensiero è far vincere il più possibile la Juventus”: così Vlahovic sul prolungamento di un contratto in scadenza con la Vecchia il prossimo 30 giugno e con un futuro in bianconero in bilico.