Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo, raggiungerà così il figlio Federico portato in bianconero da Cristiano Giuntoli.

Federico e Luciano Spalletti. Di figlio in padre. Un binomio pronto a crearsi in casa Juventus. Si perché dal 2024, il figlio dell’ex CT lavora per i bianconeri dove lo ha portato l’ex dirigente Cristiano Giuntoli. Una trattativa quella che porterà Luciano Spalletti alla Juve per la quale manca oramai soltanto la firma con padre e figlio che si potranno così ricongiungere sotto i colori della Vecchia Signora. Classe 1995′, Federico, fa parte del reparto scouting della società bianconera. Un duo padre-figlio, quindi, pronto a diventare anche lavorativo con Luciano pronto a raggiungere il figlio Federico.

Chi è Federico Spalletti

Cresciuto in una famiglia calcistica, come ribadisce lui stesso su Linkedin, Federico Spalletti ha iniziato a confrontarsi con il suo sogno sin da giovanissimo. A 18 parte infatti per l’America per proseguire la laurea in Filosofia, ottenuta con le massime onorificenze in Michigan, al Kalamazoo College. Negli USA, ottiene anche le sue prime esperienze lavorative. Passa quindi al Master in Filosofia antica che frequenta in Svizzera. Lì ha l’opportunità di ampliare l’esperienza nel ruolo di Social Media Manager.

A Settembre 2022 si iscrive al Corso da Osservatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in due mesi ottiene il diploma. Dal 2024 lavora alla Juventus dove lo porta Cristiano Giuntoli. Prima dell’esperienza alla Juventus, Spalletti ha lavorato anche con l’Udinese dal settembre 2023 al agosto 2024, nel ruolo di Osservatore calcistico per la prima squadra.

Spalletti-Juve: Federico aspetta Luciano

Una famiglia quindi, quella Spalletti, pronta a riunirsi in casa Juventus. Un binomio che sul campo non è mai stato testato. Le strade professionali dei due infatti non si sono mai incrociate fino a questo momento e dovrebbero farlo proprio con la casacca della Vecchia Signora. La Juventus questa sera affronterà l’Udinese. In panchina ci sarà ancora Massimo Brambilla, ad interim, dopo l’esonero di Igor Tudor. Nelle prossime ore dovrebbe però diventare ufficiale il tecnico di Certaldo che potrà quindi guidare la squadra in vista della gara contro la Cremonese di questo weekend.

Già dai prossimi giorni quindi Luciano Spalletti e suo figlio Federico potrebbero lavorare a stretto contatto in casa Juventus con l’obiettivo di rialzare la stagione della Vecchia Signora in Campionato e in Champions League e di tornare a lottare per il massimo in tutte le competizioni possibili.