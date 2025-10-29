Lookman, da epurato al gol contro il Milan: il ritorno. Come si è ripreso l’Atalanta

Ademola Lookman si è ripreso l’Atalanta. L’attaccante della Dea ha deciso la gara contro il Milan, segnando il gol del pareggio che ha cristallizzato il punteggio sull’1-1 finale.

La gara tra Atalanta e Milan ha messo in mostra la crescita esponenziale che sta avendo all’interno di questa porzione di stagione Ademola Lookman. A lungo ai margini del progetto Atalanta, causa calciomercato, Lookman ha faticato ad entrare a regime dopo il reintegro. Adesso l’attaccante sembra però completamente recuperato e la rete contro il Milan può rappresentare il clic in una stagione che fino ad ora l’aveva visto faticare. La squadra di Juric è attualmente l’unica squadra imbattuta in Serie A. 2 vittorie e 7 pareggi che sono valsi 13 punti. Il recupero di Lookman può essere fondamentale per risalire ulteriormente in classifica.

Lookman is back, da epurato a decisivo

18 settembre 2025, 28 ottobre 2025. Un mese e 10 giorni dopo Ademola Lookman si è ripreso l’Atalanta. “11 reintegrato… ma per noi rimani un ingrato…” Così la vecchia guardia poco più di un mese fa. Oggi l’attaccante si è ripreso la Dea con il gol dell’1-1 contro il Milan. Non solo il gol una prestazione da leader e di spessore quella dell’attaccante Nigeriano che si è ripreso l’Atalanta. Un Dea che senza la sua stella ha faticato seppur rimasta imbattuta fino ad ora. 2 vittorie e 7 pareggi un ruolino di marcia non da Atalanta ma che visto un campionato a rilento mantiene comunque i ragazzi di Juric nelle prime posizioni della classifica. Quella di oggi per Lookman è la prima rete in questa stagione, alla settima presenza, 5 in Campionato e 2 in Champions League, la quarta contro il Milan, arrivate curiosamente tutte in casa.

Le parole post match

Così Ivan Juric ha parlato di Ademola Lookman dopo il match: “Abbiamo forzato in tutte queste partite, facendolo giocare 90 minuti per fargli ritrovare la condizione. Sul campo è uno spettacolo, ha grande carica e sono contento per lui. Oggi grande partita e grande gol“.

Ademola Lookman ha commentato a DAZN il ritorno al gol: “Speriamo di poter entrare ancora di più in condizione, è bello essere disponibile e adesso dobbiamo crescere. Sull’essere tornato a giocare con la Dea? Quello che conta, alla fine, è aiutare la squadra a vincere la partita“. Così Lookman dopo il match contro il Milan. L’attaccante Nigeriano è ora tornato con la testa pienamente sul campo e all’interno dello spogliatoio della Dea. I risultati ora si stanno vedendo anche in Serie A.