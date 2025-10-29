Schumacher, l’annuncio gela la F1: “È finita”

Schumacher è uno dei cognomi più altisonanti in assoluto, e adesso è tornato in auge: scopriamo per quale motivo.

Schumacher è uno dei cognomi più rinomati e popolati in assoluto. Difficilmente si può rintracciare qualcun altro così tanto apprezzato e riconosciuto, assolutamente, specialmente considerando Michael. Sette volte campione del mondo di Formula Uno, di cui cinque in Ferrari, il pilota tedesco ha lasciato un segno assolutamente di rilievo nella storia dell’automobilismo.

Tuttavia, nonostante sia abbondantemente lo Schumacher di maggiore successo, anche il fratello Ralf ha ottenuto risultati veramente molto importanti.

Vincitore di vari GP in F1, non è mai riuscito a lottare abitualmente per il campionato mondiale. Comunque, rimane un pilota di assoluto talento. Adesso agisce principalmente da opinionista, e di recente si è fatto notare per alcune dichairazioni da tenere fortemente in considerazione.

Schumacher, c’è l’annuncio: di cosa si tratta

Ralf Schumacher, come detto, ultimamente si è fatto principalmente notare perché ha detto la sua in merito al futuro del compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull. In questo momento è Yuki Tsunoda, secondo Schumacher difficilmente sarà così anche nel 2026. Al Backstage Boxengasse Podcast, ha rivelato che ha visto il team del pilota giapponese e Tsunoda stesso con il padre a parlare a lungo con Helmut Marko. A quanto pare, erano seduti nell’area hospitality. Questo perché Tsunoda non sa ancora cosa effettivamente ne sarà del suo futuro in F1.

Per come la vede Ralf Schumacher, però, “la decisione è stata già presa, ma ovviamente Red Bull vuole dare motivazione a Tsunoda, facendolo lavorare per avere un’altra possibilità ancora. Tuttavia, penso che sia finita. Questo perché Verstappen è molto più veloce e si potrebbe dire che sarà sempre più veloce di qualsiasi altro suo compagno di squadra”. Sempre secondo Schumacher, deve avere almeno un compagno di squadra che sia un po’ più vicino a lui in macchina. E chiaramente, correndo in un top team, se il pilota principale vince non è affatto sufficiente che l’altro corridore faccia solo settimo o giù di lì.

Hadjar è il principale indiziato per correre al fianco di Max verstappen nel 2026, con le quotazioni di Tsunoda chesono ormai sempre più al ribasso. Staremo a vedere come andranno le cose in futuro, ciò che è sicuro però è che effettivamente la questione secondo pilota in Red Bull andrà risolta il prima possibile e nella maniera più rapida e immediata. Anche perché, in ottica mondiale costruttori, risulta essere fondamentale avere due piloti veloci e non solamente uno.