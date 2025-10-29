Serie A, successi per Inter e Cremonese, pari Bologna-Torino. Risultati e marcatori

Si concludono le altre tre gare di questo mercoledì del turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. L’Inter sfrutta al meglio il fattore casa. Blitz esterno della Cremonese, pari tra Bologna e Torino.

Terminate le tre gare giocate alle 20.45 nel turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. L’Inter torna a vincere nonostante un super De Gea: 3-0 alla Fiorentina. Vittoria esterna e a sorpresa anche per la Cremonese, che si impone 0-2 sul campo di un Genoa in difficoltà. Il Bologna e il Torino non si fanno male al Dall’Ara. Di seguito il resoconto dei match.

Serie A, vittorie per Inter e Cremonese

I nerazzurri impattano in un De Gea in giornata di grazia: solo nella ripresa la formazione di Cristian Chivu trova la via della rete. Al minuto 66 Hakan Calhanoglu sblocca il match con una conclusione chirurgica dalla distanza. Tiro preciso e angola che non lascia scampo al portiere spagnolo. Dopo neanche 5 minuti arriva il raddoppio: gran giocata di Petar Sucic che dopo aver seminato la difesa avversaria davanti all’ex Manchester United non sbaglia con il destro. Primo gol in Serie A per l’ex Dinamo Zagabria. Il tris arriva nei minuti conclusi del match, sempre con il turco, che dagli undici metri colpisce ancora per il 3-0 finale.

Sempre il solito Bonazzoli: in trasferta è il pericolo numero uno della Cremonese. Sugli sviluppi da corner, gesto tecnico d’applausi e vantaggio grigiorosso. Una rovesciata che fulmina Leali. A inizio secondo tempo la storia si ripete: angolo e conclusione al volo di Bonazzoli che segna la sua personale doppietta.

Bologna e Torino termina 0-0

Rossoblù e granata non si fanno male e tornano a casa con un punto a testa. La squadra di Baroni sicuramente meglio di quella di Italiano, con gli ospiti decisamente più pericolosi soprattutto nella prima frazione di gioco con una traversa colpita da Adams. Felsinei e piemontesi salgono, rispettivamente, a quota 15 e 12 punti.