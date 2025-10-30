Ansia Milan, infortunio Tomori: le condizioni del difensore

Preoccupano le condizioni di Fikayo Tomori: il difensore inglese non al meglio dopo il pareggio di Bergamo. L’infortunio complica i piani in vista della Roma?

Continua il periodo sfortunato in casa Milan: nonostante i rientri di Ardon Jashari e Pervis Estupinan, Massimiliano Allegri non avrà due pedine importanti contro la Roma come Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Nelle ultime ore preoccupano le condizioni di Fikayo Tomori: il difensore inglese si è infortunato al ginocchio destro durante l’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta. L’ex Chelsea si è sottoposto a degli accertamenti per conoscere l’entità dell’infortunio per capire anche i tempi di recupero.

Infortunio Tomori: l’esito degli esami

Dagli esami è emerso che Fikayo Tomori è a rischio per Milan-Roma. Gli esami strumentali al ginocchio hanno escluso lesioni. Persiste il dolore per una contusione che rischia di compromettere il suo utilizzo nella prossima gara di campionato. La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni in vista della sfida di San Siro contro la formazione di Gasperini.

Restano anche da seguire le condizioni di Rafael Leao e Santiago Gimenez: il primo alle prese con un’infiammazione all’anca, mentre il secondo con una caviglia dolorante: entrambi vanno valutati giorno per giorno con l’emergenza infortuni che ha colpito in maniera netta il Diavolo.

Il Milan al lavoro per il rinnovo di Tomori

Il difensore inglese in scadenza di contratto nel 2027 presto rinnoverà con il club di Via Aldo Rossi. Apertura totale da parte dell’ex Chelsea il quale ha dichiarato: “Il Milan è un grande club e finché la dirigenza non mi dice ‘Basta’, io resto qui”.

Gruppo e allenatori diversi, ma solita mentalità vincente nonostante l’ultima annata da dimenticare. “Abbiamo una squadra diversa, c’è un ambiente diverso, ma ci sono delle somiglianze: abbiamo la sensazione che ci sia un bel gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita”.