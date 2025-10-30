Bayern Monaco, il record è clamoroso: è la prima squadra della storia a riuscirci

Il Bayern Monaco, con Vincent Kompany, ha trovato una nuova giovinezza. Una nuova stabilità, come dichiarato anche dalla dirigenza bavarese. E il record raggiunto dal club conferma tutto questo. Dati storici, il Bayern è già nella storia. Ecco di cosa stiamo parlando.

In Europa c’è una squadra che, più di tutte, sta macinando record. Non si tratta del Psg, che comunque sta leggermente faticando. Non si tratta del Real Madrid, ancora in fase di costruzione. E non si tratta nemmeno di Barcellona, Manchester City e Liverpool che, per un motivo o per un altro, stanno attraversando fasi di transizione. La potenza europea di questo inizio stagione è il Bayern Monaco che, in queste prime settimane di calcio giocato, ha raggiunto un record clamoroso.

Bayern Monaco nella storia, è record: ecco perché

La formazione di Vincent Kompany, infatti, in questo inizio di stagione ha sempre e soltanto vinto. I bavaresi hanno collezionato 14 vittorie consecutive in 14 partite ufficiali, diventando la prima squadra europea a riuscirsi. Se in Germania la concorrenza non è folta, in molto si chiedono se quest’anno il Bayern riuscirà a riportare la Champions League in terra nazionale. Sicuramente quanto dimostrato fino a ora è eccelso, adesso bisognerà provare a mantenere una continuità che alla lunga distanza potrebbe fare la differenza.

