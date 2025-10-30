Il Bayern Monaco, con Vincent Kompany, ha trovato una nuova giovinezza. Una nuova stabilità, come dichiarato anche dalla dirigenza bavarese. E il record raggiunto dal club conferma tutto questo. Dati storici, il Bayern è già nella storia. Ecco di cosa stiamo parlando.
In Europa c’è una squadra che, più di tutte, sta macinando record. Non si tratta del Psg, che comunque sta leggermente faticando. Non si tratta del Real Madrid, ancora in fase di costruzione. E non si tratta nemmeno di Barcellona, Manchester City e Liverpool che, per un motivo o per un altro, stanno attraversando fasi di transizione. La potenza europea di questo inizio stagione è il Bayern Monaco che, in queste prime settimane di calcio giocato, ha raggiunto un record clamoroso.
Bayern Monaco nella storia, è record: ecco perché
La formazione di Vincent Kompany, infatti, in questo inizio di stagione ha sempre e soltanto vinto. I bavaresi hanno collezionato 14 vittorie consecutive in 14 partite ufficiali, diventando la prima squadra europea a riuscirsi. Se in Germania la concorrenza non è folta, in molto si chiedono se quest’anno il Bayern riuscirà a riportare la Champions League in terra nazionale. Sicuramente quanto dimostrato fino a ora è eccelso, adesso bisognerà provare a mantenere una continuità che alla lunga distanza potrebbe fare la differenza.
Lennart Karl, il baby fenomeno del Bayern Monaco
Il Bayern vince, convince in Champions League e presenta al mondo intero il suo nuovo talento: si chiama Lennart Karl, ieri è sceso in campo nella vittoria dei bavaresi sul Club Bruges e ha raggiunto già un nuovo, importante record. Per lui questo è soltanto l’inizio, ecco chi è Lennart Karl e cosa potrà dare alla squadra di Vincent Kompany.
Lennart Karl è un classe 2008, ha 17 anni e 242 e ieri è andato a segno in Bayern Monaco-Club Bruges. Il record raggiunto è clamoroso: è andato a segno dopo 4 minuti dal suo ingresso ed è diventato il più giovane a farlo con la maglia del Bayern Monaco. Karl, appunto classe 2008, è approdato al Bayern nel 2022, dopo un passato nel Francoforte.
Dopo aver siglato 33 reti in 14 partite in Under 17, è passato nell’Under 19 alla fine del 2024 e da lì in avanti ha collezionato 7 reti in 9 presenze stagionali. E’ arrivato poi l’esordio in prima squadra, nella gara che il Bayern Monaco ha disputato contro l’Auckland City nella prima edizione del Mondiale per Club.
Con la prima squadra nel precampionato ha segnato altre reti e a febbraio 2026 firmerà il suo contratto professionistico che lo legherà ai colori biancorossi per i prossimi anni. Il Bayern Monaco ha già trovato il talento del futuro: si chiama Lennart Karl.