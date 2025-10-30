SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Tare, Pimenta e… Comolli: a gennaio, altra partita di poker

Tare, Pimenta e… Comolli: a gennaio, altra partita di poker

di

Mentre scrivo questo editoriale, Dusan Vlahovic segna il gol numero 5 della sua stagione.

Su rigore, diranno gli invidiosi: un motivo in più per lodarlo, visto che i rigori a Milanello non li sanno più tirare da anni.  5 gol, di questo passo, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku li raggiungeranno forse a fine anno, non è detto manco singolarmente: speriamo di sbagliarci, chiaro.

Anzi, vi dirò di più: il fatto che il Milan sia pienamente in corsa nonostante la crisi d’attacco e la moria di infortuni è la peggior notizia possibile per le rivali.

Attaccante cercasi

Il peggior Milan è lì, a un passo dalle favorite a cui sta andando tutto dritto. Certo, la fortuna aiuta gli audaci e un po’ di audacia, al quarto piano a gennaio andrà dimostrata: come per Allegri dopo Fonseca, alla dirigenza rossonera toccherà ancora una volta bere l’amaro calice e sconfessare le proprie scelte fantasiose, cercando al più presto un bomber di livello. Il problema infatti non è Nkunku in sé, giocatore forte e che quando entrerà in forma darà una mano.

Ma proprio il concetto di non prendere un 9 “tipico”: meglio correggere il tiro appena possibile, ammettendo di aver sbagliato valutazione, ma a patto di trovare davvero un giocatore che abbia impatto concreto e reale sugli equilibri del campionato.

Nostalgia Mandzukic

Astenersi scommesse, giovani, prestiti e invenzioni: ad Allegri serve un killer d’area, cattivo, spietato negli ultimi metri quanto determinato nel fare a sportellate a decine di metri dalla porta nelle partite in cui la palla lì davanti non arriva. Ci vorrebbe un Mario Mandzukic, praticamente l’opposto dell’attuale Gimenez per attitudine e grinta.

Che fine per Gimenez?

Sul Bebote però, assoluzione completa: un anno fa, valeva la pena di acquistarlo, corteggiato da mezza Europa. Il Milan ci ha provato con coraggio e ambizione: l’involuzione caratteriale non era minimamente preventivabile ed è l’unica grande vera motivazione dei suoi problemi. Che fare con il messicano? Fino a gennaio, bisogna proteggerlo: alternative non ce ne sono.

Poi, sperare che la sua agente metta al servizio del suo assistito e del Milan tutto il suo enorme potere sul mercato europeo: quando Rafaela Pimenta alza il telefono, in pochi possono dire di no anche se il suo assistito proposto è in crisi. E allora il vero gol di Santi potrebbe essere il tesoretto in arrivo dalla sua eventuale cessione: una ventina di milioni – la cifra minima per non fare minusvalenza – per provare l’assalto all’ultimo tassello mancante. Quale? Il sottoscritto, l’editoriale poteva chiuderlo anche alla prima riga. Ma se Comolli continuerà a fare come il marito che vuole far dispetto alla moglie (peggio per lui)… beh, toccherà a Tare trovare altre soluzioni, sperando di ricevere il necessario ok da Furlani.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×