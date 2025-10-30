Il Liverpool non sa più vincere. I Reds ieri sono stati sconfitti 3-0 ad Anfield dal Crystal Palace venendo dunque eliminati dalla EFL Cup. Nel post partita, Arne Slot ha fatto delle dichiarazioni durissime che potrebbero far presto discutere. Ecco cosa ha detto.

Un 3-0 subito in casa, ad Anfield, che non lascia spazio a tantissime interpretazioni. Il Liverpool viene eliminato dalla EFL Cup per mano del Crystal Palace e sprofonda sempre più giù, in una crisi che non sembra voler terminare. Nel post partita Arne Slot, allenatore dei Reds, analizzando la partita si è lasciato andare ad affermazioni che presto potrebbero far discutere scatenando altro caos.

Slot durissimo: ecco le parole dell’allenatore del Liverpool

Nel post partita, Slot ha dichiarato: “Forse questo Liverpool non è così grande come la gente pensa. Ho visto l’11 titolare del Manchester City e non ha schierato nessuno dei titolari del weekend. Eppure sembrava stessero in campo con la loro formazione migliore. Oppure il Chelsea che può far entrare uno come Estevao. Io, dopo due sostituzioni con il Crystal Palace, avevo sei giovani. In coppa il Liverpool ha sempre dato spazio ai ragazzi, non è cambiato nulla. Mi è sembrata la decisione corretta, l’ho fatto anche nella scorsa stagione. E poi anche con i nostri titolari abbiamo faticato a fare risultato. Ci sono molte ragioni dietro a queste sconfitte, ma nessuna è abbastanza valida da giustificare un ko del genere”.

E’ chiaro che il Liverpool sta affrontando una stagione difficile. L’estate si era aperta con la tragica morte di Diogo Jota dopo l’incidente stradale in cui ha perso la vita anche suo fratello. Ogni pedina dello scacchiere Reds si era stretta in un’ondata d’affetto, pensando di poterne uscire insieme. Adesso, però, i Reds stanno vivendo forse quella fase post in cui bisogna rimettere a posto le idee.

La stagione è appena cominciata, la distanza dalla vetta della Premier League non è così proibitiva ma i Reds hanno bisogno di cambiare marcia. Slot, nel suo primo anno a Liverpool, ha vinto il campionato inglese ed è entrato nel cuore dei propri tifosi dopo l’infinita era Jurgen Klopp. Adesso bisognerà pensare a qualcosa di diverso, perché le concorrenti per la Premier League stanno iniziando ad allontanarsi. Dopo un mercato folle e con una rosa attrezzata per vincere, il Liverpool non può permettersi di uscire dalla corsa al titolo dopo pochi mesi dall’inizio della stagione. Ma servirà una svolta immediata.