MotoGP, viene dato il triste annuncio: è ufficiale

La MotoGP sta passando settimane davvero difficili, e del resto l’ultimo annuncio non è affatto dei migliori.

La MotoGP non ha passato affatto settimane semplici. Specialmente per quanto accaduto in Moto3 nel corso del Gran Premio della Malesia, proprio nel circuito in cui c’è stato il drammatico incidente che ha portato alla morte di Marco Simoncelli nel 2011. L’incidente ha coinvolto Rueda e Dettwiler, e purtroppo specialmente il secondo – tamponato – si trova in questo momento in condizioni veramente critiche all’ospedale.

Il motocilismo è una disciplina molto rischiosa, questo è chiaro a tutti coloro che ne fanno parte e anche a chi è abituato a seguire le gare delle due ruote in qualità di semplice appassionato. Per quanto riguarda la MotoGP, comunque, è arrivata nelle ultime ore un’ufficialità che di sicuro non farà contenti tutti coloro che seguono assiduamente il motomondiale: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

MotoGP, annuncio ufficiale: di cosa si tratta

Non parliamo delle condizioni di Dettwiler, ma di qualcosa per fortuna di meno grave, seppur dai risvolti amari. Il riferimento è in maniera specifica collegato alle condizioni fisiche di Jorge Martin, che a quanto pare sarà costretto a saltare anche il GP di Portimao, che è il penultimo del 2025. Ad ufficializzarlo, attraverso un comunicato ufficiale, ci ha pensato l’Aprilia. Il team italiano ha precisato che Martin rimarrà fermo per riposarsi e concentrarsi sul suo recupero fisico.

Ricordiamo che il Campione del Mondo di MotoGP del 2024 ha riportato a Motegi in Giappone una frattura scomposta della clavicola destra. A rendere tale questo referto medico, ha contribuito fortemente un incidente avvenuto nel corso della Sprint Race giapponese, quando Jorge Martin ha coinvolto anche il compagno di squadra Marco Bezzecchi. In vista della corsa ultima di Valencia, l’ex Ducati Pramac cercherà di esserci. Si tratta di un appuntamento importante, anche perché subito dopo il fine settimana della gara ci saranno i test da tenere in considerazione.

Martedì 18 novembre 2025 sarà il primo giorno in cui le scuderie lavoreranno in ottica 2026, lanciando un primo sguardo alle nuove motociclette da portare in pista. Proprio per questo, per Martin sarà importante esserci. Per il momento, comunque, risulta essere difficile vedere Martin scendere in pista anche soltanto in vista di Valencia. E così, la MotoGP rischia di non vedere né il campione del 2024, né quello del 2025 (Marc Marquez, che ha già annunciato che non ci sarà) nell’ultima tappa del campionato.