Classifica marcatori in mano agli attaccanti di Serie A? Macché, i dati sono altri. Quello che arriva dopo nove giornate di Serie A analizza, in maniera indiretta, il rendimento degli attaccanti fino a questo punto. Morale? A segnare di più sono i centrocampisti.
Gli attaccanti in Serie A stanno faticando. Da Jonathan David con la maglia della Juventus, Evan Ferguson con quella della Roma. Fino a Santiago Gimenez che sta vivendo un percorso altalenante con il Milan. Se i centravanti, dunque, stanno faticando a imporsi con le proprie squadre, faticando a trovare la via del gol, a segnare fino a ora sono i centrocampisti. Diversi, infatti, sono nelle prime posizioni del campionato, dopo 9 giornate. Ma chi c’è in vetta?
Classifica marcatori, i centrocampisti al comando
Sono Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini, con 5 reti a testa, a comandare la vetta della classifica marcatori. Se il centrocampista turco gioca in mezzo al campo, l’esterno rossoblù occupa una posizione leggermente più avanzata ma di certo non agisce sempre davanti alla porta. Dopo i due, troviamo a quota 4: Frank Zambo Anguissa del Napoli, Christian Pulisic del Milan, Nico Paz del Como e Kevin De Bruyne del Napoli. Tra centrocampisti ed esterni, sono loro ad aver segnato di più. Il primo attaccante vero che troviamo in lista, sempre a quota 4, è Federico Bonazzoli della Cremonese.
Serie A, vincono Inter e Cremonese, pari Bologna
Si concludono le altre tre gare di questo mercoledì del turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. L’Inter sfrutta al meglio il fattore casa. Blitz esterno della Cremonese, pari tra Bologna e Torino.
Terminate le tre gare giocate alle 20.45 nel turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. L’Inter torna a vincere nonostante un super De Gea: 3-0 alla Fiorentina. Vittoria esterna e a sorpresa anche per la Cremonese, che si impone 0-2 sul campo di un Genoa in difficoltà. Il Bologna e il Torino non si fanno male al Dall’Ara. Di seguito il resoconto dei match.
Serie A, vittorie per Inter e Cremonese
I nerazzurri impattano in un De Gea in giornata di grazia: solo nella ripresa la formazione di Cristian Chivu trova la via della rete. Al minuto 66 Hakan Calhanoglu sblocca il match con una conclusione chirurgica dalla distanza. Tiro preciso e angola che non lascia scampo al portiere spagnolo. Dopo neanche 5 minuti arriva il raddoppio: gran giocata di Petar Sucic che dopo aver seminato la difesa avversaria davanti all’ex Manchester United non sbaglia con il destro. Primo gol in Serie A per l’ex Dinamo Zagabria. Il tris arriva nei minuti conclusi del match, sempre con il turco, che dagli undici metri colpisce ancora per il 3-0 finale.
Sempre il solito Bonazzoli: in trasferta è il pericolo numero uno della Cremonese. Sugli sviluppi da corner, gesto tecnico d’applausi e vantaggio grigiorosso. Una rovesciata che fulmina Leali. A inizio secondo tempo la storia si ripete: angolo e conclusione al volo di Bonazzoli che segna la sua personale doppietta.
Bologna-Torino termina 0-0
Rossoblù e granata non si fanno male e tornano a casa con un punto a testa. La squadra di Baroni sicuramente meglio di quella di Italiano, con gli ospiti decisamente più pericolosi soprattutto nella prima frazione di gioco con una traversa colpita da Adams. Felsinei e piemontesi salgono, rispettivamente, a quota 15 e 12 punti.