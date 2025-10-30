Classifica marcatori in mano agli attaccanti di Serie A? Macché, i dati sono altri. Quello che arriva dopo nove giornate di Serie A analizza, in maniera indiretta, il rendimento degli attaccanti fino a questo punto. Morale? A segnare di più sono i centrocampisti.

Gli attaccanti in Serie A stanno faticando. Da Jonathan David con la maglia della Juventus, Evan Ferguson con quella della Roma. Fino a Santiago Gimenez che sta vivendo un percorso altalenante con il Milan. Se i centravanti, dunque, stanno faticando a imporsi con le proprie squadre, faticando a trovare la via del gol, a segnare fino a ora sono i centrocampisti. Diversi, infatti, sono nelle prime posizioni del campionato, dopo 9 giornate. Ma chi c’è in vetta?

Classifica marcatori, i centrocampisti al comando

Sono Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini, con 5 reti a testa, a comandare la vetta della classifica marcatori. Se il centrocampista turco gioca in mezzo al campo, l’esterno rossoblù occupa una posizione leggermente più avanzata ma di certo non agisce sempre davanti alla porta. Dopo i due, troviamo a quota 4: Frank Zambo Anguissa del Napoli, Christian Pulisic del Milan, Nico Paz del Como e Kevin De Bruyne del Napoli. Tra centrocampisti ed esterni, sono loro ad aver segnato di più. Il primo attaccante vero che troviamo in lista, sempre a quota 4, è Federico Bonazzoli della Cremonese.

