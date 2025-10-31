Juve, il messaggio di Spalletti ai giocatori: “Dipende tutto da voi”

Ieri è stato la prima giornata bianconera di Luciano Spalletti, che ha firmato il contratto che lo legherà alla Juve almeno per i prossimi mesi. Il tecnico, ieri, ha salutato alcuni giocatori presenti alla Continassa e oggi dirigerà il suo primo allenamento in vista della trasferta di Cremona.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Lo è ufficialmente dalla giornata di ieri e lo sarà almeno fino alla fine della stagione. Il tecnico toscano ha vissuto nelle scorse ore i primi momenti juventini della sua carriera. L’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli ha visitato le strutture della Continassa e ha incontrato alcuni giocatori della rosa.

Nel consueto video che racconta sul primo giorno juventino dei “nuovi bianconeri” cui canali social della Juve, Spalletti ha incontrato tra gli altri Bremer, Cabal e Perin. Poche semplici battute con tutti, prima di cominciare il lavoro da oggi. Un lavoro breve in realtà perché la seduta odierna servirà soprattutto per conoscersi e preparare gli ultimissimi dettagli prima della gara dello Zini.

L’accordo tra la Juve e Spalletti

Al termine del giro alla Continassa, l’ultima tappa del neo allenatore della Juve, ha firmato il contratto che lo legherà al club. Spalletti ha apposto la propria firma su un accordo che durerà fino al 30 giugno 2026. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, la società avrà poi facoltà di rinnovare automaticamente il contratto. Un test probante per l’allenatore di Certaldo che dovrà “meritarsi” la conferma.

Il lavoro di Spalletti alla Juve

L’avventura di Luciano Spalletti alla Juve ripartirà da ciò che ha lasciato Igor Tudor e da ciò che ha fatto anche Massimo Brambilla nella sfida contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno probabilmente in campo a Cremona con il medesimo modulo dell’ultimo match. Senza rivoluzioni, perché per il momento non c’è tempo per cambiare le cose.

Da qui e dai 15 punti in classifica, riparte il lavoro del tecnico toscano in bianconero. L’arrivo del nuovo allenatore toglie qualsiasi alibi ai giocatori e il mister lo sa bene. Con la sua esperienza e le sue abilità sarà chiamato a cambiare alcune malsane dinamiche ricorrenti delle ultime tre stagioni.

Il messaggio ai giocatori



E Luciano ha voluto immediatamente metterlo in chiaro nei suoi primi istanti dal mister della Juve. Nell’incontro con Mattia Perin, lungo i corridoi del Training Center della Continassa, Spalletti ha subito lanciato un messaggio chiaro al gruppo dei giocatori della Juve. Dopo una battuta sull’abbigliamento di Perin, alla domanda del portiere, “Tutto bene?”, il mister ha risposto “Dipenderà da voi”. Ma non è tutto, il numero uno bianconero ha quindi ribattuto “Siamo a disposizione”, ricevendo subito un’altra battuta diretta del tecnico “È già qualcosa”.

Insomma, il messaggio è molto chiaro: le cose devono cambiare. E devono essere fatte bene, come è abituato a fare Luciano Spalletti.