Terremoto Genoa, Vieira a rischio esonero: decide il nuovo ds Diego Lopez

In Serie A, dopo nove giornate ci sono quattro squadre che non hanno ancora vinto. Tra queste c’è anche il Genoa di Patrick Vieira, le cui difficoltà secondo la proprietà non deriverebbero solo dal campo ma anche dalle decisioni dei dirigenti…

È stato un primo quarto di campionato piuttosto anomalo quello che si è concluso con l’infrasettimanale di mercoledì. In Serie A ci sono infatti quattro squadre senza vittorie. Oltre Verona, Fiorentina e Pisa, anche il Genoa di Patrick Vieira è a quota zero gare da tre punti portate a casa Il patron Dan Sucu quindi vuole correre ai ripari partendo dalla dirigenza. Fuori il ds Ottolini e dentro una novità.

Il direttore sportivo italiano è stato di fatto già rimosso dall’incarico. Per lui si prospetta una risoluzione del contratto e, forse, un passaggio alla Juventus. Il Genoa, quindi, cambierà la direzione sportiva con l’arrivo dell’ex ds del Lens Diego Lopez. Il giovane dirigente spagnolo (36 anni) avrà subito una decisione importante da prendere.

Terremoto Genoa: cambia il ds

L’avvio di stagione negativo dei rossoblù ha spinto il patron Dan Sucu a cambiare qualcosa. Il primo a saltare, però, non sarà l’allenatore, come spesso capita, ma il ds. Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa dal 2022, è stato ritenuto più responsabile dell’allenatore francese dei risultati negativi. Il dirigente pagherebbe un mercato estivo finora deficitario e il suo flirt con la Juventus. Al suo posto è stato scelto lo spagnolo Diego Lopez, accostato in estate proprio ai bianconeri.

Genoa panchina in bilico: su Vieira decide Lopez

Al nuovo direttore dell’area sportiva del Genoa, Diego Lopez, è affidata la scelta sul futuro. Il Genoa non ha ancora vinto una partita in questa stagione. I rossoblù occupano l’ultima posizione ad appena 3 punti e 0 gol segnati in casa. E qualcosa, è evidente, dovrà cambiare. Ma se non lo faranno i risultati, Lopez è chiamato a decidere sul futuro di Vieira e della panchina del Genoa. Per il tecnico transalpino, pericolosamente in bilico, decisiva la gara di lunedì sera col Sassuolo. O quella prima della pausa contro la Fiorentina in casa.

Chi è Diego Lopez, il nuovo ds del Genoa

Valenciano, classe 1989, Diego Lopez è un direttore sportivo giovane. Il Genoa ,sarà solo la sua terza esperienza nel ruolo. Infatti, la sua carriera dice che è stato ds solamente al Mouscron, in Belgio, e al Lens,in Francia per la sola stagione 2024/25, occupandosi solamente della sessione invernale del calciomercato.

Prima del Lens e del suo prossimo passaggio al Genoa, Diego Lopez aveva fatto gavetta in altri ruoli. Al Lens era stato responsabile dello scouting. Precedentemente, dal 2021 al 2024, aveva svolto lo stesso ruolo al Bordeaux e aveva cominciato la sua carriera come osservatore al Lille.