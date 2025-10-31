Usain Bolt racconta il suo dramma: la rivelazione è sconcertante

Usain Bolt è uno degli sportivi più importanti e affermati della storia, e il suo dramma non poteva passare inosservato.

Usain Bolt è semplicemente uno degli sportivi più importanti della storia. Ex velocista giamaicano nato a Sherwood Content il 21 agosto 1986, è primatista mondiale dei 100 e 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri.

Ha conquistato in carriera 8 medaglie d’oro olimpiche e 11 mondiali, inotlre è anche l’unico atleta nella storia ad avere vinto anche la medaglia d’oro nei 100 m piani e 200 mpiani in tre edizioni consecutive delle Olimpiadi, quindi Berlino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ma anche in tre diverse edizioni dei mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

Non mancano all’appello neanche i record mondiali – detenuti fino al 2021 – dei 200 m piani nelle categorie under 20 e under 18. Secondo alcuni velocisti come Pietro Mennea e Michael Johnson, è il più grande di tutti i tempi. Si tratta di una figura carismatica e davvero uno sportivo straordfinario, che però adesso sembra passarsela non perfettamente dal punto di vista fisico.

Bolt, che dramma per lui: cosa sta succedendo

Immaginare uno come Usain Bolt non propriamente in forma è davvero complicato, tuttavia è proprio quello che sta succedendo al fenomenale giamaicano. Sono passati otto anni ormai dal giorno del suo ritiro, e quello che è considerato l’uomo più veloce della storia – ormai 39enne – ha ammesso di fare molta fatica sul piano fisico in questo momento della sua vita.

Lo ha rivelato ai giornalisti presenti ai mondiali di Tokyo in Giappone: “Quando salgo le scale mi manca il fiato. Credo che dovrò fare qualche giro solo per riprendere a respirare bene. Mi alleno principalmente in palestra, anche se non sono un fan. Ora che non corro da un po’, penso che dovrò ricominciare”.

Ma cosa fa quotidianamente Usain Bolt? Ha raccontato ai giornalisti che di solito si sveglia giusto in tempo per salutare i bambini che vanno a scuola. Se non ha niente da fare per il resto della giornata, si rilassa semplicemente. Talvolta si allena, ma soltanto se è dell’umore giusto. Guarda qualche serie televisiva, resta sul divano o gioca con i Lego finché i suoi figli non tornano a casa. Nulla a chie vedere, insomma, con gli anni in cui era l’uomo più veloce al mondo e fra i più chiacchierati in assoluto per quanto riguarda i professionisti dello sport. In ogni caso, è perfettamente comprensibile: il tempo passa per tutti, e anche uno come Bolt non è costretto a correre per l’eternità.