L’inizio di stagione deludente e le non vittorie in Serie A hanno portato all’addio di Pradè alla Fiorentina: si separano le strade tra il diesse e il club viola, di comune accordo.

Uno scossone che era nell’aria: dopo nove giornate di campionato si è conclusa l’avventura in maglia viola per il responsabile dell’area tecnica, Daniele Pradè, tra i principali colpevoli dell’inizio di stagione da dimenticare della Fiorentina di Stefano Pioli. L’addio si è consumato dopo la sconfitta contro l’Inter e, alla vigilia, della delicata sfida contro il Lecce, in programma al Franchi domani alle ore 15:00.

Il comunicato della Fiorentina sull’addio di Pradè

Di seguito la nota ufficiale del club del Presidente Commisso: “ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”.

“A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”: si conclude così il comunicato diramato dai gigliati nei confronti dell’ormai ex dirigente viola.

I risultati negativi della Fiorentina

Le principali colpe sono sicuramente quelle di un mercato non all’altezza ma soprattutto di un inizio di stagione horror con i viola che non sono ancora riusciti a vincere in Serie A collezionando quattro pareggi e cinque sconfitte. Discorso diverso in Conference League con due successi in altrettante gare disputate in campo europeo.

Una notizia apprezzata dai tanti tifosi della Fiorentina che hanno invaso di commenti i profili ufficiali del club viola sperando anche in un altro comunicato: dopo Pradè, toccherà a Pioli? L’ex Milan e Al-Nassr si gioca le sue chance contro la squadra allenata da Di Francesco e, in caso di mancati tre punti le possibilità di una separazione sono piuttosto alte…