Si tratta di un dietrofront abbastanza consistente avvenuto in casa Genoa. Fino a ieri sembrava che Vieira si potesse giocare l’ultima chance sulla panchina del Grifone nella sfida di lunedì sera contro il Sassuolo. Ma dopo un incontro tra le parti ieri sera, la dirigenza del Genoa ha deciso di esonerare Vieira. Ai calciatori era anche stata comunicata la temporanea permanenza del tecnico, ma nella notte ci sono state delle riflessioni che hanno portato a una separazione immediata.

Genoa, Vieira esonerato: è ufficiale

La decisione del Genoa è arrivata nella notte: dopo una lunga riflessione, le parti (quella dirigenziale e quella del tecnico) hanno deciso di comune accordo di fare un passo indietro. Criscito dovrebbe dirigere l’allenamento di domani, dopodiché il gruppo ligure partirà alla volta di Reggio Emilia per il posticipo di lunedì sra. E’ stato annullato, ovviamente, anche l’incontro odierno che Vieira aveva programmato con la stampa per la consueta conferenza pre-partita.

Qualche minuto fa il club ha ufficialmente comunicato l’esonero del tecnico con una nota stampa ufficiale: “Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Dopo la partita persa contro la Cremonese, Vieira aveva parlato così in conferenza stampa: E’ stata una partita molto difficile anche sull’aspetto mentale. Se sento la fiducia? Mi fai la domanda così dopo la partita? E’ un po’ difficile. Capisco che è il tuo lavoro. Ma questa domanda per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare di vincere la partita”. Un cambiamento che appare inevitabile, visto il rendimento che il Genoa sta avendo in questa prima parte di campionato. Le uniche vittorie di questa stagione sono arrivate in Coppa Italia. Ma in campionato la situazione è davvero complicata, con 6 sconfitte, 3 pareggi all’attivo e un ultimo posto in classifica.

Genoa, i possibili sostituti di Vieira

L’impiego di Criscito in panchina contro il Sassuolo è provvisorio e il Genoa sta cercando il sostituto di Vieira. La dirigenza sta considerando tre nomi: De Rossi, Vanoli e Gotti. Il presidente dell’Ostiamare, ex centrocampista della Roma, era già stato accostato un mese fa al Torino quando i granata navigavano in acque cattive. Vanoli e Gotti sono due profili abituati a lottare per la salvezza e la proprietà del club ligure sta valutando con molta attenzione il nuovo tecnico. Si tratta di una scelta da non fallire in alcun modo per cercare anzitutto di cambiare la rotta del club.