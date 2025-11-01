Michael Jordan tuona: accuse pesantissime

Quando Michael Jordan parla, è difficile che le persone non lo ascoltino e non si interessino affatto a riguardo: cosa ha detto stavolta.

Michael Jordan è uno di quei sporitvi che non hanno bisogno di particolari presentazioni. Un autentico talento, che nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato ampiamente di meritare di essere considerato uno dei più talentuosi, carismatici e determinanti mai esistiti. Non soltanto nella storia della pallacanestro, ma anche per quanto riguarda lo sport in generale.

Un po’ come Valentino Rossi, per nominare un’altra leggenda sportiva, Michael Jordan è sicuramente considerato uno dei grandi simboli senza tempo.

Di recente, comunque, si è fatto notare per alcune dichiarazioni che ha rilasciato e che non sono minimamente passate inosservate. Facciamo riferimento in primissima battuta a quello che ha detto in relazione alla NBA e a qualcosa che è stato deciso negli ultimi anni del famoso campionato statunitense.

Michael Jordan, che accusa: cosa ha detto

Ciò che non andrebbe particolarmente giù a Michael Jordan riguarda il load management. In poche parole, le squadre scelgono di tenere a riposo le superstar per non farle giocare troppo nel corso della regular season. Durante un programma di NBC chiamato MJ: Insights to Excellence, in cui Jordan viene intervistato a fondo per farsi conoscere meglio dai fan e dagli addetti ai lavori, ha ammesso di essere contrario a questo sistema adottato dalle squadre: “Questi ragazzi giocano a basket per due o tre ore al giorno. Vengono pagati per questo, è il loro lavoro. Cosa fanno nelle altre 21 ore? Io mi preparavo per il match successivo. Bisognerebbe riflettere su cosa sia davvero il load management. Non dovrebbe proprio essere necessario saltare delle partite“.

Michael Jordan ha continuato con la sua opinione, dicendo che non vuole passare per esempio, ma lui non ha mai voluto saltare partite perché per lui ogni match era l’occasione per dimostrare il suo valore. Secondo lui, un giocatore ha sempre il dovere di mostrare il meglio perché la gente paga per vederti.

Se non puoi scendere in campo perché sei infortunato non ci sono problemi, ma per Jordan se non giochi anche se potresti farlo è tutto un altro discorso. Ha proseguito con la sua visione delle cose, dicendo che lui ha sempre voluto giocare, vincere e fare la differenza in mezzo al campo. Insomma, l’opinione della leggenda del basket a riguardo possiamo dire che sia molto chiara e che non lascia spazio a particolari dubbi.