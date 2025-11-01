Milinkovic-Savic si è confermato un portiere mostruoso sui calci di rigore. Nel match contro il Como, l’ex Torino ha neutralizzato il penalty di Alvaro Morata dopo quello di Camarda.

Camarda ipnotizzato martedì, oggi Alvaro Morata. Milinkovic-Savic si è ripreso lo scettro di miglior para rigori della Serie A. Il portiere ex Torino si era imposto in questo fondamentale in questa stagione e ora sta confermando questi numeri impressionanti dal dischetto. Il rigore parato contro contro il Como è il secondo su 4 in stagione con il Napoli. Il sesto su 11 nelle ultime 2. Numeri impressionanti che inquadrano la crescita di questo portiere. Milinkovic-Savic non è più determinante soltanto con i piedi, ma ora anche tra i pali. Un acquisto tanto voluto da Antonio Conte e che ora si sta dimostrando determinante in campo.

Napoli, Milinkovic-Savic il re dei rigori

Milinkovic-Savic e i calci di rigore, un binomio che oramai è una certezza. Il portiere del Napoli nelle ultime due stagioni ha parato 6 penalty su 11. Il di quanto fatto nei precedenti 34 quando ne aveva parati soltanto 3. Una crescita improvvisa e velocissima quella che ha visto protagonista il portiere del Torino prima e del Napoli dopo. Calci di rigore che hanno un collegamento speciale anche solo con il Napoli. Nessuna squadra ha un rendimento migliore in questa statistica come gli azzurri. Nelle ultime 4 stagioni nei top-5 campionati europei, dal 2022-23, i portieri del club azzurro hanno neutralizzato 7 penalty su 14, il 50%. A quota 7 sono anche i portieri di Las Palmas e Bochum.

Le parole di Milinkovic-Savic

Il portiere del Napoli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il match terminato 0-0 contro il Como: “Altro rigore parato? Qual’è il tuo segreto? E’ quell’attimo che si decide e si va da una parte. Su l’assenza di Lukaku? Tutti sono importanti, Lukaku è una presenza fondamentale. Si sono fatti male in parecchi e speriamo che tornino tutti presto per darci una mano“.

Con lui ha parlato anche Politano. L’attaccante ha parlato così del portiere serbo e di Meret: “Non è facile fargli gol, lui e Meret sono due portieri fortissimi e sono felice di averli in rosa“. Sulla mancata vittoria: “Volevamo i tre punti ma quando non si può vincere è importante non perdere per dare continuità, tra due giorni si rigioca e bisogna ricaricare le pile perché abbiamo subito una partita fondamentale“. Così sulla sua gara: “Sono abbastanza stanco, è stata una gara dispendiosa. Abbiamo incontrato una squadra che sta bene, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma alla fine abbiamo portato a casa un punto“.