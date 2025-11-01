Niente Finals per Alcaraz, Sinner è senza cuore: parole fortissime

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner tornano al centor dell’attenzione in vista delle ATP Finals: scopriamo per quale motivo.

Questo finale di stagione sembra essere assolutamente divertente ed entusiasmante a dir poco per quanto riguarda il tennis. Specialmente per quanto riguarda la sfida fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che si infiamma sempre di più.

L’imprevisto stop a Parigi del tennista spagnolo ha dato la possiiblità all’italiano di superarlo in classifica ATP e riprendersi il ruolo di numero uno al mondo per almeno una settimana.

Dopodiché, arriverà il momento delle ATP Finals, in cui si deciderà chi sarà l’uomo chiamato a diventare quello da battere anche per il 2026. Tuttavia, secondo qualcuno in particolare, in questo momento preciso Alcaraz è tutto tranne che il favorito assoluto non solo per quanto successo a Parigi, ma anche per ciò che potrebbe fare vedere pure nel prossimo evento tanto atteso.

Sinner-Alcaraz, la sfida si infiamma: i dettagli

Paolo Lorenzi, ex tennista italiano e direttore degli Internazionali d’Italia, è stato intervistato da SuperTennis in merito alle ATP Finals di Torino, che andranno in scena dal 9 al 16 novembre 2025 alla Inalpi Arena. Non potrà mancare un confronto fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in vista di questa partita, quindi giustamente anche Lorenzi ha voluto dire la sua a riguardo. Il 43enne italiano ha detto che “a Torino non mi aspetto che Alcaraz sia al livello di Sinner”.

“Oggettivamente, Sinner in condizioni indoor ha dei tempi migliori, ha più qualità quando colpisce, è sempre dietro alla palla, non sbaglia mai una scelta, è come se ci fosse nato”. Per quanto riguarda Alcaraz, invece, secondo lui ha sempre dei difetti di scelta nei momenti importanti, perché non decide di fare qualcosa che farebbe un giocatore forte indoor, magari facendosi prendere dalla fretta. Questo, sempre secondo Lorenzi, perché Alcaraz sa adattarsi meglio di molti altri giocatori durante la partita, quindi meno variabili ci sono e peggio è per lui.

Indoor presenta variabili molto più basse, dato che non ci sono sole e vento e le condizioni di gioco sono sempre le stesse di giorno e di notte. Questo frenerebbe decisamente Carlos Alcaraz, anche se per l’ex tennista non ci sono dubbi sul fatto che pure lui sarà competitivo su questo genere di quadrato di gioco. Al momento, però, Sinner dimostra di essere quasi perfetto in questo tipo di campo, e ciò fa la grande differenza. Anche alle ATP Finals può incidere non poco, ragion per cui Sinner è favorito in uno scontro alla pari e senza variabili, almeno per il momento.