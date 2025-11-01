Un episodio curioso è accaduto durante la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, in vista del match contro il Milan. Un gatto ha infatti invaso la conferenza che è andata immediatamente virale.

Ha del curioso l’episodio accaduto durante la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Un gatto ha infatti invaso la conferenza che si è interrotta per qualche secondo con il tecnico della Roma che ha sorriso mentre il gatto veniva allontanato dalla sala stampa. Un episodio simile ma con esito diverso era accaduto durante il Mondiale in Qatar quando il responsabile della comunicazione allontanò un gatto tigrato. Il Brasile venne “maledetto” e di lì a poco uscì dal Mondiale. Episodio gestito diversamente qui dalla Roma con la risata del tecnico e l’animale che ha lasciato con calma la sala stampa.

Roma, il gatto invade la conferenza stampa che diventa “virale”

Gasp su Dybala

Gasperini ha parlato così su Dybala: “I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, di alto livello, anche perché altrimenti non avrebbe raggiunto certi traguardi. La continuità è dettata dal fatto che non essendoci infortuni di mezzo si è allenato bene, in questo momento ha superato anche psicologicamente le sue difficoltà. Deve avere dentro di sé la voglia di fare una stagione come quelle che faceva anni fa”.

Sulla lotta scudetto

Sulla lotta scudetto ha poi parlato così: “Io non partecipo alle discussioni sullo Scudetto, penso solo alla Roma e a come si rapporta al Milan. Entrambe abbiamo avuto un’ottima partenza. Posso condividere che l’Inter e il Napoli sono partite con i favori e hanno qualcosa in più, però per il resto il nostro obiettivo è quello di misurarci con squadre di valore. È una bella occasione arrivare a San Siro e giocare questo tipo di partite“