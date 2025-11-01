Sconfitta atroce per Alexander Zverev contro Jannik Sinner nella semifinale del Parigi Bercy, il tedesco è stato sconfitto in due set brutali per 6-0 6-1 dal tennista italiano che ha così conquistato l’accesso alla finale.

Vince e stravince Jannik Sinner contro Alexander Zverev nella semifinale del Parigi Bercy. Il tennista azzurro si è imposto 6-0 6-1 conquistandosi così l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto il tennista azzurro sfiderà Auger-Aliassime con l’obiettivo di tornare n.1 del mondo dopo l’eliminazione precoce di Alcaraz. Una sconfitta pesante per Zverev che non stava bene ma è rimasto comunque in campo. Il tennista tedesco ha onorato eroicamente l’impegno preso al netto del risultato umiliante. Un ko pesante e una vittoria pesante per Jannik che vola così in finale dopo 4 successi in questo torneo.

Sinner vola in finale: Zverev ko

Jannik Sinner batte in due set Alexander Zverev 6-0, 6-1. Una sconfitta umiliante per il tedesco ma viziata dalla precaria condizione fisica che l’ha visto scendere in campo parzialmente infortunato. Un successo netto e che permetterà ora a Sinner, in caso di successo in finale contro Auger-Aliassime, di riprendersi il primo posto del ranking. Carlos Alcaraz era stato infatti eliminato ai trentaduesimi da Norrie. L’occasione ora è di quelle importanti per il tennista azzurro che non vuole sbagliare.

Fino ad ora Bergs, 6-4 6-2, Cerundolo 7-5 6-1, Shelton 6-3 6-3 e ora il n.3 del mondo Zverev. La finale contro Auger-Aliassime vedrà l’azzurro provare a chiudere il cerchio per tornare n.1. La finale tra Jannik Sinner e Auger-Aliassime, che mette in palio il titolo del Masters 1000 di Parigi, e potrebbe permettere a Jannik di tornare n.1 al mondo, si disputerà domenica 2 novembre sul Court Central a partire dalle ore 15:00.

Le parole di Sinner

Così Jannik Sinner ha commentato il successo: “Sono contento di essere in finale, però affrontare Zverev è sempre una grande occasione ma oggi non era al 100%, era in difficoltà dal punto di vista fisico, ieri ha vinto salvando il match point e quindi ha speso tanto anche mentalmente. Spero si rimetta per Torino. Dal mio punto di vista sono molto felice, Aliassime sta giocando un tennis incredibile in questo momento, è migliorato molto negli ultimi mesi, ha trovato i suoi schemi. Per entrambi è una grande occasione, spero sia una bella occasione. Felix è una delle persone più gentili del circuito, stare sul campo con lui è speciale. Cercheremo entrambi di spingerci al limite, mi godrò l’atmosfera e poi avrò due giorni liberi per recuperare“.