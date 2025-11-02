Dai Ronaldo ai Maldini: chi sono le coppie padre-figlio nella storia calcio

La storia del calcio è fatta di giocatori che hanno fatto la storia, ma soprattutto nei tempi recenti il pallone sta diventando una questione di “dinastie”. Di padre in figlio, il calcio è sempre più spesso una questione di famiglia.

Sono parecchie le coppie padre e figlio (o figli), se non addirittura le dinastie con nonno-figlio-nipote, che stanno scrivendo e riscrivendo la storia del calcio. E se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima coppia che farà la differenza nella storia del rettangolo verde sarà probabilmente quella formata da Cristiano Ronaldo e il suo primogenito Cristiano jr, ieri in gol entrambi in partite diverse nello stesso giorno.

Ma prima della coppia padre-figlio lusitana, quali sono state le famiglie che hanno segnato con il loro legame di sangue il mondo del calcio? Genitore e figlio, a volte, non hanno avuto carriere paragonabili, ma hanno sicuramente scritto pagine importanti e curiose del rettangolo verde.

La dinastia Maldini

Una delle famiglie che hanno fatto la storia del calcio, forse l’hanno segnata in maniera indelebile, è quella dei Maldini. Cesare e Paolo sono stati bandiere e simboli del Milan in campo e fuori dal campo. Entrambi hanno alzato la Champions League da capitani rossoneri e hanno segnato due epoche diverse del Diavolo e anche della Nazionale. Non va poi dimenticato il figlio di Paolo, Daniel che oggi gioca all’Atalanta e ha debuttato e anche segnato in nazionale.

I Conceição, padre e figlio in Serie A

Tra le coppie padre e figlio emergenti ci sono anche i Conceição. Sergio e Francisco hanno fatto e fanno parte del calcio di altissimo livello. Papà Sergio, oggi tecnico dell’Al-Ittihad dopo la brutta esperienza milanista, ha giocato in Serie A negli anni d’oro con le maglie di Parma, Lazio e Inter. Il figlio, Francisco detto Chico, ha giocato alle dipendenze del padre con il Porto. E ha avuto una piccola esperienza anche con l’Ajax. Oggi gioca e fa la differenza anche lui in Serie A, con la maglia della Juventus.

Schmeichel, padre e figlio custodi dei pali

Peter e Kasper Schmeichel non hanno avuto certamente la stessa carriera. Entrambi però sono passati alla storia e hanno scritto pagine leggendarie della Premier League. Peter con la maglia del Manchester United è stato per diversi anni tra i portieri più forti del mondo. Dopo di lui, Sir Alex ha faticato a trovare un vero erede. Il figlio, Kasper, è passato alla storia per l’incredibile favola del Leicester di Claudio Ranieri. Oggi va anche lui verso la fine della carriera.

Tre Thuram ad altissimi livelli

Lilian Thuram è stato uno dei difensori più forti a cavallo tra la fine degli anni 90 e l’inizio del terzo millennio. Il francese ha vinto il Mondiale con la Francia e ha scritto pagine importanti della storia della Juventus. I suoi due figli Marcus e Khphren sono oggi due titolari inamovibili di Inter e Juventus. Se Marcus è già una star dei nerazzurri, Khephren può diventarlo presto in bianconero essendo dotatissimo dal punto di vista fisico e tecnico.

Simeone e gli altri: il calcio è una questione di famiglia

Non va sicuramente dimenticata però nemmeno la famiglia Simeone. Diego Pablo, il Cholo, Simeone oggi è il tecnico dell’Atletico Madrid e nella sua rosa ha il figlio Giuliano. Ma in Italia già a da anni, come lui, gioca il figlio maggiore Giovanni. A proposito di ex Lazio, non va sicuramente dimentica la famiglia Chiesa con Enrico e Federico a livelli altissimi, in attesa di capire che cosa farà Lorenzo. In casa Conti si sono scritte pagine importanti a livelli diversi. Papà Bruno è stato bandiera, simbolo della Roma nonché Campione del Mondo in azzurro nel 1982. Daniele è diventato una bandiera del Cagliari.

Destini invertiti invece per i Cruijff e gli Haaland. Johann Cruijff è forse il giocatore più incisivo nella storia dell’evoluzione del calcio, mentre il figlio Jordi non è stato in grado di fare grandi cose. Destino contrario in casa Haaland, dove il padre Alf-Inge è stato un onesto mestierante di Premier League, mentre il figlio Erling a soli 25 anni è già uno dei più grandi bomber della storia del calcio.