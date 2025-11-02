Vince 1-0 il Milan contro la Roma nel posticipo domenicale della 10^ giornata di Serie A. Decide un gol di Pavlovic, nella ripresa Maignan ipnotizza Dybala dal dischetto.

Pavlovic nel primo tempo. Maignan su Dybala nella ripresa, il Milan batte 1-0 la Roma e aggancia giallorossi e Inter al secondo posto in classifica a -1 dal Napoli. Un successo psicologicamente importante per i rossoneri che battono una diretta concorrente davanti ai propri tifosi. Un ko pesante per la Roma che perde anche Dybala, uscito infortunato dopo l’errore dal dischetto. Una gara compatta e solida da parte dei ragazzi di Allegri che battono quelli di Gasperini. Gara sbloccata nel primo tempo da Pavlovic al 39′. Nel finale rigore per la Roma, dal dischetto si presenta Dybala, l’argentino viene però ipnotizzato da Maignan.

Milan, Pavlovic e Maignan regalano 3 punti ad Allegri

Vince di misura il Milan contro la Roma, a decidere il match la rete di Pavlovic al 39′ del primo tempo. Nella ripresa la Roma ha la chance di pareggiare con Dybala, dal dischetto l’argentino viene ipnotizzato da Maignan e si fa male dovendo lasciare il campo. Partenza forte dei giallorossi, pericolosi immediatamente con Cristante dopo errore di Maignan. E’ la Roma a guidare il gioco nella prima frazione. Giallorossi che attaccano ma non segnano e allora al 39′ è il Milan a passare. Leao parte da sinistra e supera N’dicka e Hermoso cross al centro per Pavlovic che batte Svilar. Al 45′ Fofana sfiora il 2-0. Leao premia l’arrivo in area sulla sinistra di Bartesaghi, passaggio al centro per il francese che calcia ma sfiora solo il palo.

Milan che parte meglio nella ripresa e sfiora più volte il gol. Al 68′ è Hermoso ad evitare il 2-0. Leao calcia a botta sicura ma lo spagnolo dice di no sulla linea. Rigore Roma al 80′. Fallo di mano di Fofana e penalty giallorosso. Dal dischetto si presenta Dybala che angola ma non abbastanza, Maignan intuisce e para. L’argentino si fa male calciando ed esce, dentro Baldanzi. Giallorossi che chiudono in attacco ma non segnano, finisce 1-0 per il Milan. Napoli primo. Inter, Roma e Milan a -1.

Roma, Dybala ko

Non arrivano buone notizie in casa Roma. Paulo Dybala ha sbagliato il rigore del pari. L’attaccante argentino si è però infortunato calciando come era capitato a De Bruyne qualche settimana fa ma anche allo stesso Paulo, 2 anni fa contro il Lecce quando in quel caso segnò. Una notizia che peggiora ulteriormente la serata in casa Roma con i giallorossi che subiscono un pesante ko mancando il sorpasso al Napoli. Ora per la Roma ci sarà da capire le condizioni di Paulo Dybala. L’entità dell’infortunio verrà determinata nei prossimi giorni.