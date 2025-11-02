SI HD

Home » Calcio » Parma ko, Bologna corsaro sotto il diluvio: Castro trascinatore

Parma ko, Bologna corsaro sotto il diluvio: Castro trascinatore

Vince e convince un ispirato Bologna 1-3 al Tardini contro il Parma. Show dei ragazzi di Italiano, anche oggi non in panchina, contro il Parma di Cuesta, decisivo Castro nella rimonta felsinea. 

Una doppietta e il gol di Miranda, in rete dopo 2 anni completano la rimonta sul Parma dopo il vantaggio di Bernabé e regalano i 3 punti al Bologna di Vincenzo Italiano. Una partita iniziata male per i felsinei e finita però al meglio con i 3 punti in classifica. Una classifica che sorride al Bologna, quinto a 18 punti, gli stessi della Juventus. Dall’altra parte il Parma è sedicesimo a 7 punti. Un risultato negativo per i crociati che non riescono ad approfittare del pari del Pisa e dei ko di Hellas Verona e Fiorentina perdendo terreno dal Lecce. Giornata super per il “Toto” Castro decisivo con un doppietta.

Santiago Castro, attaccante Bologna
Santiago Castro, attaccante Bologna, esulta dopo la doppietta segnata contro il Parma

 

Parma-Bologna 1-3

Termina 1-3 a favore del Bologna la sfida del Tardini contro il Parma. Gara che si sblocca subito, a segnare è Bernabe. Lungo rilancio di Suzuki, rimpallo tra Benedyczak e Lucumi con il 10 che ne approfitta e batte con il piatto destro Skorupski. Pari Bologna al 18′ con Castro. Orsolini serve Holm che trova il fondo e mette al centro per l’argentino che a rimorchio batte Suzuki e fa 1-1. Parma in 10 al 35′. Ingenuità clamorosa di Ordonez che spintona in maniera evidente Odgaard che scattava verso Suzuki. Doppio giallo e rosso. Bologna che raddoppia al 67′, ancora con Castro. Cross da sinistra di Miranda, errore di Suzuki che agevola l’argentino bravo a segnare a porta vuota. Al 92′ la chiude il Bologna con Miranda, che torna a segnare dopo 2 anni. Cambiaghi allarga per il terzino spagnolo che calcia forte sul primo palo, sorprende Suzuki e fa 1-3. Bologna che aggancia la Juventus. Crollo Parma che resta a 7 punti.

Le parole di Castro

Santiago Castro ha parlato a Dazn dopo la sfida vinta dal Bologna contro il Parma: “Conta sempre fare gol per dare una mano alla squadra, oggi grazie a Dio ho fatto due gol ma devo fare sempre il mio lavoro” così l’attaccante dopo il successo nel derby emiliano. Un successo che rilancia ulteriormente i Felsinei in classifica e affossa i Ducali. Un successo che arriva soprattutto grazie a Castro. L’ex Velez sale così a 4 gol in 9 presenze in questo campionato. L’attaccante del Bologna ha servito anche un assist. Gran momento per Castro che arriva così a 3 gol nelle ultime 3, la doppietta odierna e la rete contro la Fiorentina.

