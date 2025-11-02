Parma ko, Bologna corsaro sotto il diluvio: Castro trascinatore

Vince e convince un ispirato Bologna 1-3 al Tardini contro il Parma. Show dei ragazzi di Italiano, anche oggi non in panchina, contro il Parma di Cuesta, decisivo Castro nella rimonta felsinea.

Una doppietta e il gol di Miranda, in rete dopo 2 anni completano la rimonta sul Parma dopo il vantaggio di Bernabé e regalano i 3 punti al Bologna di Vincenzo Italiano. Una partita iniziata male per i felsinei e finita però al meglio con i 3 punti in classifica. Una classifica che sorride al Bologna, quinto a 18 punti, gli stessi della Juventus. Dall’altra parte il Parma è sedicesimo a 7 punti. Un risultato negativo per i crociati che non riescono ad approfittare del pari del Pisa e dei ko di Hellas Verona e Fiorentina perdendo terreno dal Lecce. Giornata super per il “Toto” Castro decisivo con un doppietta.

Parma-Bologna 1-3

Termina 1-3 a favore del Bologna la sfida del Tardini contro il Parma. Gara che si sblocca subito, a segnare è Bernabe. Lungo rilancio di Suzuki, rimpallo tra Benedyczak e Lucumi con il 10 che ne approfitta e batte con il piatto destro Skorupski. Pari Bologna al 18′ con Castro. Orsolini serve Holm che trova il fondo e mette al centro per l’argentino che a rimorchio batte Suzuki e fa 1-1. Parma in 10 al 35′. Ingenuità clamorosa di Ordonez che spintona in maniera evidente Odgaard che scattava verso Suzuki. Doppio giallo e rosso. Bologna che raddoppia al 67′, ancora con Castro. Cross da sinistra di Miranda, errore di Suzuki che agevola l’argentino bravo a segnare a porta vuota. Al 92′ la chiude il Bologna con Miranda, che torna a segnare dopo 2 anni. Cambiaghi allarga per il terzino spagnolo che calcia forte sul primo palo, sorprende Suzuki e fa 1-3. Bologna che aggancia la Juventus. Crollo Parma che resta a 7 punti.

Le parole di Castro

Santiago Castro ha parlato a Dazn dopo la sfida vinta dal Bologna contro il Parma: “Conta sempre fare gol per dare una mano alla squadra, oggi grazie a Dio ho fatto due gol ma devo fare sempre il mio lavoro” così l’attaccante dopo il successo nel derby emiliano. Un successo che rilancia ulteriormente i Felsinei in classifica e affossa i Ducali. Un successo che arriva soprattutto grazie a Castro. L’ex Velez sale così a 4 gol in 9 presenze in questo campionato. L’attaccante del Bologna ha servito anche un assist. Gran momento per Castro che arriva così a 3 gol nelle ultime 3, la doppietta odierna e la rete contro la Fiorentina.