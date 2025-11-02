Sinner da impazzire, mai nessuno come lui: Alcaraz umiliato

Jannik Sinner è sempre e comunque al centro dell’attenzione, grazie ai risultati che ottiene continuamente in campo.

Jannik Sinner è un giocatore veramente eccezionale, che fino a questo momento nel corso della sua carriera ha ottenuto risultati davvero straordinari nonché difficili anche solamente da valutare. Stiamo parlando di un tennista pieno di talento e che si dedica giorno e notte a migliorare costantemente per rimanere sempre e comunque al vertice del circuito internazionale.

Carlos Alcaraz fa lo stesso, e infatti non a caso è il numero uno al mondo della classifica ATP, tuttavia ciò che possiamo dire con estrema certezza è che il campione spagnolo non sembra riuscire a poter competere con il rivale italiano in un fondamentale assai particolare da tenere assolutamente in considerazione. In tal senso, nessuno è al livello del giocatore azzurro, che ha toccato ormai la vetta del tennis, come nessuno aveva fatto mai prima d’ora.

Sinner, nessuno come lui: sempre più da record

Nessuno ha mai messo in dubbio che Jannik Sinner sia un giocatore davvero eccezionale, anche se forse era difficile prevedere che potesse diventare il tennista che ormai è da anni. A dirlo non sono solo i tornei vinti e le vittorie conquistate, ma anche le statistiche. In poche parole, l’altoatesino è ormai a pochi passi dal compiere qualcosa di mai accaduto prima sostanzialmente all’interno del tennis professionistico. Stiamo dicendo che è il primo giocatore appartenente al circuito ATP in vetta sia nella percentuale di giochi vinti al servizio che in risposta.

A testimoniare quanto abbiamo appena scritto, l’Association of Tennis Professionals, organo che si occupa di gestire e organizzare il circuito professionistico maschile attraverso le analisi di Infosys ATP Beyond The Numbers. Dal 1991, quindi da quando l’organizzazione si è occupata di raccogliere queste statistiche, semplicemente non c’è stato alcun tennista che è stato capace di raggiungere la prima posizione in entrambi i dati di gioco. Stiamo parlando di qualcosa di davvero impressionante e che fondamentalmente era difficile anche solamente da immaginare qualche anno fa.

Che Sinner potesse diventare un talento inestimabile erano in tanti a pensarlo, ma c’è anche da dire una cosa; al di là del talento dell’italiano, parliamo di un giocatore che si impegna anche tantissimo, lavorando un sacco pure per curare i minimi particolari e migliorare ogni singolo punto debole che lo caratterizza. Considerando questo approccio, di certo parliamo di un grande campione che si è affermato sacrificandosi tantissimo e lavorando davvero sodo. E sicuramente, nel 2025, i risultati si vedono eccome.