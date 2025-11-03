Addio a Galeone, Allegri e Gasperini: ricordo commosso

Milan-Roma è stato anche Allegri contro Gasperini. Al termine del match i due allenatori hanno voluto ricordare a modo loro quello che è stato il loro mentore, Giovanni Galeone, scomparso ieri a 84 anni.

Milan-Roma è stata preceduta dal ricordo in onore di Giovanni Galeone, scomparso ieri a 84 anni. Galeone è stato il mentore sia di Max Allegri che di Gian Piero Gasperini. I due allenatori sono apparsi molto commossi durante il minuto di silenzio. Dopo la gara entrambi hanno voluto onorarlo e ricordarlo. Una gara che ha visto trionfare il Milan di Allegri, quella di San Siro. La rete di Pavlovic, unita al rigore parato da Maignan hanno regalato i 3 punti ai rossoneri. Nel post-match i due tecnici non hanno però soltanto analizzato la gara ma hanno anche ricordato e onorato il loro mentore, Giovanni Galeone.

Milan, Allegri ricorda Galeone

Massimiliano Allegri ha ricordato Giovanni Galeone ai microfoni di DAZN nel post match. Ecco le sue parole: “Per me è una giornata triste, al mister ero legato sia professionalmente che umanamente. Nel 91 sono arrivato a Pescara, dopo mezzora di allenamento ho capito che era diverso. Mi ha detto che se volevo fare il giocatore dovevo giocare la mezzala. Anche se è passato per un grande offensivo, i principi difensivi li ho imparati tutti da lui“. Allegri quindi ricorda come Galeone gli ha cambiato la carriera da giocatore. Non solo il tecnico rossonero spiega come da lui provengano anche i principi difensivi di Allegri.

Così poi al microfono del nostro Francesco Letizia:

Roma, Gasperini ricorda Galeone

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha ricordato così Giovanni Galeone dopo il ko contro il Milan: “Ho avuto la fortuna di vivere il miglior periodo del Pescara: una squadra molto giovane, che ha giocato in B da ripescata e l’ha vinto, portando tutta una regione dietro. Lui era la persona più amata a Pescara e in Abruzzo. In Serie A ci siamo salvati, contro squadroni come l’Inter del Trap, il Milan degli olandesi, il Napoli di Maradona. Lui era una persona particolare, con grande entusiasmo“. Un bel ricordo quello da parte di Gasperini che ha vissuto da giocatore Giovanni Galeone nell’esperienza a Pescara. Il tecnico della Roma ha voluto omaggiare così quello che è stato il suo mentore nel post gara contro il Milan.